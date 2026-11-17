Con el objetivo de proteger la propiedad industrial, promover la competitividad, brindar certeza jurídica y contribuir al desarrollo económico de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó reconocimientos simbólicos a diversas marcas notoriamente conocidas y famosas de sectores como alimentación, salud, entretenimiento, moda, servicios financieros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, destacó que ser una marca notoriamente conocida o famosa significa una doble certeza; por un lado, otorga seguridad jurídica a la empresa titular frente a disputas legales al tener un reconocimiento previo y consolidado; y por otro lado, otorga confianza al consumidor, quien asocia la trayectoria y prestigio con la calidad al momento de adquirir un bien o un servicio; pero también tener se traduce en valor económico.

“Tanto las marcas conocidas como las marcas famosas lo que dan es certeza. Certeza a quien tiene la marca en cuanto a alguna disputa, ya hay un reconocimiento de que es una marca conocida o famosa; y da certeza al consumidor porque es una marca que tiene mucho tiempo, que ya está reconocida. Entonces, por supuesto, si se quiere consumir ese producto o servicio, existe ya un reconocimiento de su trayectoria. Es algo que genera valor en esta discusión que nos interesa mucho poner sobre la mesa respecto a los activos intangibles” Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI



En ese sentido, la titular de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI, Karla Fiorella Minutti, dijo que el reconocimiento que otorga el instituto es para aquellas empresas que se han consolidado como referentes gracias a su permanencia, promoción, calidad y prestigio.

Sostuvo que las marcas notoriamente conocidas son aquellas que tienen un alto reconocimiento en un sector específico, mientras que las famosas son las que se han posicionado entre la mayoría del público a nivel general, pero obtener cualquiera de estas declaratorias es el fruto de años de trabajo, inversión e innovación que hoy se traducen en preferencia, recuerdo y confianza del público.

“Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un honor reconocer a las marcas de distintos sectores como alimentación, salud entretenimiento, moda, servicios financieros, entre otros, por todo el esfuerzo que implica la creación, el desarrollo, la permanencia de signos distintivos”, indicó la directiva.

Entre las marcas notoriamente conocidas destacaron El Califa de León, Apotex, Nizuc, El Heraldo de México, Ance, CrossFit, México Mi Amor y Vallarta Plus.

Las marcas famosas que recibieron su reconocimiento son Del Fuerte, Corona, Volaris, Estafeta, Lacoste, Maseca, 3B, EMA, La Costeña, Mission, Tane, Nu, Epura, Cinemex, Nutrioli, Pinol, Microdyn, Infonavit, Ilusión, Pal Norte.

“Proteger las marcas contribuye a dar certeza jurídica a sus titulares y a fortalecer la confianza con la que participamos en el mercado, a quienes hoy reciben una declaratoria, les expresamos nuestras felicitaciones. Este acto es una oportunidad para mirar el camino recorrido, para reconocer el valor de lo que se ha construido juntos” Karla Fiorella Minutti, directora Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI



IMPI lanza plataforma Marcanet 2.0

Asimismo, el IMPI realizó el lanzamiento de MarcaNet 2.0, una evolución de la actual plataforma para la búsqueda y consulta de signos distintivos, como marcas, avisos y nombres comerciales, desarrollada íntegramente por los equipos internos de sistemas y marcas del instituto.

Entre sus principales innovaciones destacan motores especializados con Inteligencia Artificial que realizan búsquedas fonéticas y figurativas por semejanza visual o sonora, además de ofrecer funciones avanzadas a los profesionales de la propiedad industrial.

Para facilitar una adaptación gradual, el sistema anterior y MarcaNet 2.0 operarán de manera simultánea hasta el 31 de diciembre, concretando la migración definitiva el 1 de enero.

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cehr