El volumen físico de la producción manufacturera se contrajo 4.8 por ciento en septiembre respecto a agosto, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es la mayor caída desde julio del año pasado y ocurrió tras cuatro meses seguidos con resultados positivos.

El personal ocupado retrocedió 0.1 por ciento y suma dos meses consecutivos a la baja. El descenso se originó en el personal dependiente de la razón social, que incluye a obreros y técnicos en producción, así como a empleados administrativos, contables y de dirección, y en el no dependiente de la razón social.

Fotografía de archivo de una fábrica, que representa la actividad industrial. ı Foto: Adobe Stock

Las horas trabajadas disminuyeron 0.2 por ciento a tasa mensual, ya que las del personal dependiente de la razón social se redujeron 0.2 por ciento y las del no dependiente, 2.6 por ciento. Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas cayeron 0.1 por ciento mensual: las destinadas al personal dependiente de la razón social bajaron 0.1 por ciento y las del no dependiente, 0.5 por ciento.

Con cifras originales, el volumen físico de la producción manufacturera descendió 1.4 por ciento frente a septiembre de 2025. De los 21 subsectores, nueve registraron contracción, uno no tuvo variación y el resto presentó resultados positivos.

Subsectores con resultados negativos

Los subsectores con contracciones fueron la industria alimentaria y la fabricación de insumos textiles, excepto prendas de vestir, ambos con 0.8 por ciento; la fabricación de prendas de vestir, con 5.5 por ciento; la impresión e industrias conexas, con 4.1 por ciento; la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con 1.8 por ciento; la industria del plástico y del hule, con 1.0 por ciento; la fabricación de productos a base de minerales no metálicos, con 0.1 por ciento; la fabricación de equipo de transporte, con 4.9 por ciento; y la fabricación de muebles, colchones y persianas, con 4.7 por ciento.

En septiembre 2026, y con cifras desestacionalizadas, los Indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera #EMIM mostraron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-4.8% producción

⬇️-0.1% personal ocupado

⬇️-0.2% horas trabajadas

⬇️-0.1% remuneraciones medias… pic.twitter.com/l1kZ60U6KP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 17, 2026

Subsectores con resultados positivos

Mientras que los que tuvieron cifras positivas fueron la industria de las bebidas y del tabaco, 0.8 por ciento; curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 1.5 por ciento; industria de la madera, 5.5 por ciento; industria del papel, 1.1 por ciento; industria química, 2.0 por ciento; industrias metálicas básicas, 2.0 por ciento; fabricación de maquinaria y equipo, 5.0 por ciento; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 7.0 por ciento, entre otros.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am