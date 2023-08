Esta es la triste edad en la que tienes que comenzar a ahorrar para retirarte dignamente

Hay veces en las que pensamos que la vida de un adolescente es fácil: "sólo se dedican a estudiar, sacar buenas calificaciones y no preocuparse por otra cosa". No reparamos en la transición a la juventud, a las múltiples responsabilidades que lleva el convertirse en adulto en un país como México, además, que no tiene precisamente las mejores oportunidades para ellos.

Ahora, pensar desde que son menores de edad en la jubilación es añadirle una raya más al tigre, sin embargo, es algo que en algún momento deberán hacer. ¿Cuál es esa edad a la que deberían ya preocuparse para ahorrar pensando en su retiro?

¿Cuál es la edad en la que tienes que comenzar a ahorrar para retirarte dignamente?

De acuerdo a Citibanamex, para que los recursos de una Administradora de Fondos para el Retiro, es decir, la Afore, te alcancen para vivir una vejez buena y retirarte dignamente, debes comenzar a ahorrar desde los 17 años. Así es, siendo menor de edad, a un año de alcanzar la mayoría, tendrías que comenzar a ahorrar para retirarte dignamente.

Si tú comienzas a ahorrar desde esa edad, tendrías que destinar 7.5 por ciento de los ingresos durante toda tu vida laboral. En cambio, indica Citibanamex, si comienzas a los 30 años, deberás destinar el 12.7 por ciento.

Triste es también que si eres de los que vive al día y apenas llega a la quincena con el salario que recibes y comienzas a ahorrar a los 60 años, deberás destinar el 122 por ciento de los ingresos durante lo que tengas de vida laboral.

Ahorrar para el retiro es pensarlo desde que eres menor de edad. Especial

¿Cuál es la esperanza de vida en México?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, indicó que la esperanza de vida para las mujeres es de 79 años, mientras que para los hombres es de 74 años. Esto quiere decir que si te retiras a los 65 años, tendrías que vivir entre nueve y 14 años con los ingresos de tu cuenta individual.