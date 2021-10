Acciones de Facebook resienten interrupción

Ayer fue un lunes negro para una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, Facebook, la cual sufrió una interrupción de sus servicios por más de seis horas, situación que los mercados bursátiles castigaron e hicieron que la compañía perdiera alrededor de 6 mil millones de dólares, de acuerdo con algunos analistas financieros.

La caída que registró en sus servidores, sumado a los escándalos sobre prácticas poco éticas en el manejo de la información de sus usuarios hizo que sus acciones cayeran en Wall Street cerca de 5.0 por ciento; esta cifra resulta en una caída semanal de 7.74 por ciento y más del 13 por ciento en el último mes, según información de agencias.

No obstante, para Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), es complicado medir las pérdidas a nivel internacional, pues aunque se sabe que el servicio cayó en al menos 45 países, la cantidad no se puede definir totalmente.

El último análisis de la firma Statista, refiere que hasta marzo de 2021 Facebook se ubicaba como la red social con más usuarios activos, al contar con 2 mil 700 millones de internautas utilizando la red social, incluso por encima de su aplicación hermana WhatsApp, que tiene 2 mil millones de personas.

“Por el lado del impacto económico va a costar mucho trabajo medirlo ya que cayó la acción, pero para lo que toca a México al mes de junio existían 118.4 millones de teléfonos inteligentes de los cuales 96.9 por ciento usamos WhatsApp”, señaló el experto en entrevista con La Razón.

Para Piedras, lo que es realmente importante es qué tanta responsabilidad tiene el conglomerado tecnológico, pues asegura que es “increíble” que una empresa de la talla de Facebook, no cuente con tecnología redundante.

“La pregunta que nos tenemos que hacer es qué tanta responsabilidad tiene Facebook Instagram o WhatsApp, aunque sean del mismo dueño, porque me parece increíble que una empresa de esa escala, en donde hay miles de millones de usuarios usando o pasando por sus servidores no tenga lo que en tecnología se llama redundancia”, sostuvo el experto.

Explicó que cualquier empresa global cuenta con un servidor que permite continuar funcionando incluso cunado existe una falla del tipo del que fue objeto el gigante tecnológico. “¿Y cómo es posible que en este tema no haya entrado en operación la redundancia?”

Por otra parte, para el experto, Facebook tiene una gran responsabilidad, no solo con los usuarios, sino también con los clientes y anunciantes que, por igual, celebran contratos con la empresa.

“Mucho se ha dicho sobre que otorga servicios gratuitos y no son servicios gratuitos, porque número uno tenemos firmado un contrato digital con las empresas, en donde no se dice que hay un pago explícito monetario, pero el pago que hacemos es para que usen y administran nuestra información personal”, añadió.

Por ello, mencionó que debe haber una calidad del servicio garantizada que hoy por hoy se debe de cumplir, invertir y tienen que dar estas garantías.

MÉXICO SIN CLARIDAD. Respecto a México, Ernesto Piedras mencionó que no se tiene claridad quién puede defender los derechos de los usuarios de esta red social, ya que, por la naturaleza de la situación, podría caer en varias canchas, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o la Procuraduría Federal del Consumidor.

“Aquí en México le toca atender este tema, yo pensaría que por la afectación a los usuarios, pero hay empresas que pagan en monetario, creo que ahí tocaría a la subsecretaría de Comunicaciones, a la Profeco, o al IFT, pero sí es muy importante que exista un marco legal”, dijo.