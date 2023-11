Así puedes ganar tres mil pesos comiendo gorditas en la CDMX

Vas caminando por tu barrio y de pronto el olor del aceite te distrae de lo que venías pensando. Volteas y los colores te seducen: el verde del cilantro, el blanco de la cebolla picada en trocitos, el rojo de la salsa ranchera que está colocada al centro de las mesas de plástico. Cuando te das cuenta, ya estás frente al comal que tiene decenas de gorditas de chicharrón listas para ser consumidas por ti y por otros que como tú, caen redonditos ante este antojito mexicano.

Ahora imagínate este escenario: tienes que comer gorditas, sí, pero además te pagarán por ello. ¿Acaso es eso posible? Claro que lo es. Ganar dinero por comer gorditas, nunca fue tan fácil.

¿Cómo puedo ganar 3 mil pesos comiendo gorditas?

Todo es a través de un reto que hizo público el youtuber Ale Minero, quien acudió a un negocio llamado "Las Tradicionales del Mercado Hidalgo", ubicado en Oriente 229 426, en la Agrícola Oriental, en la Ciudad de México.

Para ganar tres mil pesos, en el local hay un reto que debes cumplir: comerte 25 gorditas en 25 minutos. Anteriormente el reto era comerse 20 gorditas en ese mismo lapso de tiempo, sin embargo el mismo youtuber le entró y estableció esta nueva marca para así ganar el premio.

Si quieres ganarte esos tres mil pesos, ahora deberás comerte 26 en 25 minutos. Eso sí, los dueños del establecimiento te dan ahí mismo el efectivo, para que veas que no hay trampa de que "luego te entregan" el premio. No, no. Aquí al momento te lo entregan.

¿Qué pasa si no logro comerlas en ese tiempo?

Pues tendrás que pagar las gorditas que hasta esos 25 minutos te hayas comido o hasta donde tú digas "ya no aguanto más, hasta aquí llegué". Para que tengas una idea de lo que podrías gastar en caso de que no ganes el reto, te dejamos los precios: