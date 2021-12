CCE: Sin crecimiento económico, nunca habrá presupuesto suficiente para abatir el rezago social

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó que mientras permanezcan el lento crecimiento de la economía nacional y no se fortalezca el mercado interno, no habrá dinero que alcance para abatir los rezagos sociales.

Asimismo, dejó en claro que los empresarios no tienen la responsabilidad de resolver los problemas políticos y mucho menos ser voceros de los partidos; “a veces se nos acercan integrantes de diferentes partidos políticos y nos vienen a tratar de convencer que seamos su vocero”, destacó.

Lo anterior, dijo, revela que en México hace falta una plataforma institucional de institutos políticos que fortalezcan la democracia del país, “porque los que hay en la actualidad están dejando mucho qué desear”.

La explicación es que los partidos políticos no van más allá de los tiempos de elecciones.

Prometen y protestan por su cargo y cuando ya tienen el cargo al que aspiraban pues como que se les acaba la voz porque empieza el interés del presupuesto y en algunos casos, no todos, por la cola que traen Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE

Salazar Lomelín, sostuvo que hoy en día es cuestionable el desempeño de los partidos políticos; “también nosotros lo cuestionamos; creemos en la democracia como sustento de la convivencia dentro de una estructura social; pero queremos una democracia vibrante con mejores propuestas y con los mejores hombres y mujeres para dirigir el país de una manera más adecuada”.

Por tanto, reiteró. "no le pidamos a los empresarios ni a las organizaciones empresariales qué resuelvan lo que no les toca resolver. Lo que no podemos hacer es solucionar los problemas políticos qué va a salvar a nuestro país”, aseguró.

Manifestó que mientras no haya un ambiente económico y de inversión idóneo, certero y con visión de largo plazo para atraer inversiones y fortalecer el mercado interno, no será posible atender el rezago social del país.

El presidente del CCE aseguró que se ha perdido la clase media social y hay precariedad de salarios.

No hay fórmula para arreglar el problema social, sin resolver el problema económico No hay manera. Algunos lo han intentado como son los países socialistas y lo único que llevó fue a un colapso total de los países, agregando pobreza y corrupción Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE

