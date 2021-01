La inestabilidad regulatoria de México en materia energética detuvo 200 proyectos de infraestructura, mismos que integran parte de la cartera total que tiene la Iniciativa Privada junto con el Gobierno federal dentro de los paquetes de obras para reactivar la economía.

El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González Lau, explicó que esta incertidumbre en la “tramitología” y la regulación del sector energético es la misma a la que se refiere la carta que enviaron a México tres secretarios de Estados Unidos la semana pasada.

“La cartera total es de más de 200 proyectos dentro del sector de energía, que de alguna manera han estado en pausa por la inestabilidad regulatoria a la que se refería la carta de Estados Unidos y por la falta de permisos y agilidad administrativa dentro de este Gobierno”, explicó.

La misiva a la que se refiere González Lau es la emitida por los secretarios estadounidenses de Estado, Michael Pompeo; de Energía, Dan Brouillette, y de Comercio, Wilbur L. Ross, para externar su preocupación por las medidas regulatorias que, afirman, crean incertidumbre en el sector energético y dañan el clima de inversión, por lo cual pidieron al país cumplir sus compromisos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reactivación económica no se va a dar si el sector privado no invierte, no tiene tranquilidad en las reglas del juego y no tenemos la posibilidad de aprovechar las oportunidades