CFE afirma que destinará línea de crédito por 200 mdd en el desarrollo de proyectos renovables

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que utilizará el crédito por 200 millones de dólares que le aprobó CAF - Banco de Desarrollo de América Latina para el desarrollo y modernización de proyectos renovables.

En conferencia, Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas de CFE, aclaró que el financiamiento se usará en proyectos de infraestructura y no en gasto corriente de la empresa estatal.

“Estas líneas de crédito las estamos enfocando para proyectos nuevos en energías renovables, o sea, son créditos direccionados. Todavía están en estudio, estos proyectos no se desarrollan de la noche a la mañana, hay una cartera de proyectos, entre otras podría mencionar un proyecto fotovoltaico, en el estado de Sonora”, detalló el directivo.

te puede interesar Hidalgo aprueba vacunación universal contra COVID-19 a partir de agosto

CAF -Banco de Desarrollo de América Latina informó en su momento que la aprobación de la línea de crédito busca ayudar a la CFE a fortalecer sus niveles de liquidez y coadyuvar a la reactivación económica de México derivado de los impactos ocasionados por la pandemia de COVID-19.

Sánchez Aguilar abundó en que también se utilizarán en la modernización de todas las hidroeléctricas del país en donde la CFE tiene una participación, es decir, 14 proyectos de generación hidráulica, fotovoltaica y “estamos abiertos a considerar otras, no por ser renovables no tiene porque no ser rentables”.

En cuanto al tiempo del préstamo, abundó que en ese aspecto la CFE es exigente, ya que por lo general los plazos mínimos son de 10 años en adelante, porque tienen activos fijos productivos de largo plazo y los financiamientos los adaptan a estas condiciones.