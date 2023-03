Cierra México el 2022 con alza de 216% en inversión extranjera: Miguel Torruco

El secretario de Turismo del Gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, informó que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Turismo, el año pasado el país cerró con 3 mil 447 millones de dólares en inversión extranjera, lo que significa 216 por ciento más que 2019, además que supera lo histórico en 2017.

Durante la inauguración del stand de la Ciudad de México previo a la inauguración del Tianguis Turístico 2023, dijo que lo anterior significa que hay confianza en el país y en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y qué decir de los 28 mil 016 millones de dólares que se recibieron por concepto de visitantes extranjeros, que también superó en 14 por ciento lo histórico de lo que se tenía en 2019”, destacó.

Las declaraciones las dio en el marco de la inauguración del Tianguis Turístico en la CDMX. Jorge Butrón / La Razón

Resultado de una buena estrategia

Torruco Marqués señaló que las acciones que se llevaron a cabo como la no restricción de vuelos internacionales, no endeudamiento, apoyo a los más necesitados, crear protocolos sanitarios, tener vacunas y no cancelar el Tianguis en pandemia, dio como resultado que sólo en 2022 se catapultara al país en la segunda posición, sólo por detrás de Francia.

“Hemos experimentando nuevos nichos de mercado que no venían al país, y nos estamos adaptando con la creación de nuevos productos como el Tren Maya, la ampliación de nuevos aeropuertos y carreteras para que el Turismo sea una herramienta de reconciliación social para la población”, agregó.

El secretario de Turismo dijo que seguirán trabajando para que este año se consolide el sector, para que en 2024 el país se reposicione en mejor desarrollo con el aumento de divisas.

“El Tianguis Turístico es el evento más importante en el sector en América Latina. Quiero anticipar porque con los reportes que hemos tenido esta mañana, la 47 edición ha roto todos los récords de las ediciones anteriores”, añadió.

Inauguración del Tianguis Turístico en la CDMX. Jorge Butrón / La Razón

La Ciudad de México lo tiene todo

En tanto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo que el objetivo es que mucha más gente siga llegando a la capital, para consumir toda la cultura que se tiene.

Detalló que la Ciudad de México lo tiene todo, ya que se hablan 55 lenguas, hay una gran diversidad cultural, es la segunda con más museos, con más punto de contacto de internet gratuito en el mundo, comercios, cines, teatros, restaurantes, entre muchas cosas más.

“El turismo es el 10 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto, y 18 por ciento de todo el país, además que genera 14 por ciento del empleo. Ya estamos recuperados en 104 por ciento posterior a la pandemia, lo que es una noticia importante”, aseveró.

El funcionario local dio la bienvenida a las 32 entidades que estarán participando con stands en Paseo de la Reforma.