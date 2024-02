Fue en 1567 cuando la palabra "genes" o en su defecto "genoese", se comenzó a utilizar para referirse a aquella tela resistente con la que se confeccionaban los pantalones que usaban los marineros comerciantes provenientes de Génova, en Italia. Ya para la década de los 70, los jeans se convirtieron en una prenda que podía ser utilizada no importando el sexo, la clase social o la raza.

Poco a poco los jeans se fueron convirtiendo en un infaltable en los closets del mundo. Los puedes usar desde entubados hasta acampanados o los llamados "pantalones de tienda", lo importante es que te sientas en total comodidad al momento de utilizarlos. Aunque por mucho tiempo se ha considerado una prenda de alto precio, hoy te compartimos cinco outlets en donde puedes comprar pantalones de mezclilla o jeans en la CDMX, a precios muy bajos.

leer más Este es el outlet que vende jeans desde 175 pesos en CDMX

Cinco outlets de jeans baratos que puedes encontrar en la CDMX

Te vas a sorprender de la cantidad de locales en donde puedes conseguir jeans baratos a precios accesibles. Te compartimos cinco de ellos con todo y su dirección, para que te sea más fácil llegar y comprarte todos los jeans que quieras y necesites.

SXY Jeans Outlet

La ventaja que tiene este outlet, el cual abre de lunes a viernes y está ubicado en la Ciudad de México, es que puedes encontrar una gran variedad de jeans, tanto de diferentes estilos como de colores, tallas e incluso vaqueros, que esos luego son más complicados de encontrar en cortes y estilos. Está ubicado en: Presidente Plutarco Elías Calles 27, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

En esta tienda puedes comprar jeans a muy buen precio. Especial

Oggi Jeans Outlet Store

Quizá la ventaja que más tiene este outlet de jeans es que se encuentra ubicado en el Centro Histórico y que, a diferencia de otras tiendas, aquí sí puedes encontrar jeans que van de la talla 28 a la 40. Está abierto de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas y está ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 108.

Fashion Market Plaza Central

Digamos que no te quieres ir al centro de la Ciudad de México porque no vives en esa zona o no te queda tan cerca de tu domicilio. Entonces también te presentamos esta opción en donde puedes encontrar jeans de muchísimas marcas en este outlet ubicado en Río Churubusco 1635, Central de Abastos, en Iztapalapa. Una de las muchas ventajas que puedes encontrar, es que está abierto de lunes a sábado de 10:30 a 20:30 horas y los domingos abre de 11:00 a 20:00 horas.

Outlet de Levi's

En este outlet que también se encuentra en el Centro Histórico, puedes encontrar el clásico 501, pero también otros como el bootcut, el stay loose que es muy usado, e incluso también los tradicionales skinnys y los straight, eso sí, en todas las tallas. Este outlet está ubicado en José María Izazaga 89, en la colonia Centro y sí, también abre de lunes a domingo. El horario es de lunes a sábado de 11:00 a 19:00 horas y los domingos abren de 11:00 a 18:00 horas.

¿Pensaste que no habría jeans más baratos? ¡Sí los hay! Reuters

El más basto outlet de jeans

Aquí también podrás encontrar todas las marcas de jeans "habidas y por haber". Además, pueden ser marcas sumamente costosas, pero que ahí puedes encontrar en precios bastante accesibles para con tu cartera. Imagina: hay desde Levi's hasta Nautica y otros que son menos classy, pero que también puedes encontrar ahí. Está ubicado en Simón Bolivar 43 B, en el Centro Histórico y abre de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas.

