CNBV alerta que la firma Aras no está autorizada para operar en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que Aras Investment Business Group no es una entidad financiera autorizada para captar recursos, ya que no está supervisada.

Por medio de un comunicado, indicó que tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha Sociedad para actuar como entidad financiera, a través de fondos de inversión, empresa fintech, o captadora autorizada, entre otras.

"Aras no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión, por lo tanto no forma parte del sistema financiero mexicano ", apuntó.

Precisó que Aras no puede solicitar o promover la obtención de recursos de las personas en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos.

Por estos motivos es que la CNBV ordenó a Aras la suspensión de las actividades señaladas. "Es importante señalar al público, que la modalidad de sociedad anónima SAPI (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable), no implica ser entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad no legítima ofrecer inversiones o servicios financieros".

La #CNBV con base en la normatividad aplicable y en cumplimiento de sus facultades, ordenó a la sociedad ARAS (ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P.I. DE C.V.), la suspensión de actividades reservadas. #AvisoImportante: https://t.co/0IcL3SxFQ1 pic.twitter.com/kn09obkHkx — CNBV (@cnbvmx) November 18, 2021

Reiteró que es ilegal ostentar, promover u ofrecer, y prestar (directa o indirectamente), de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes mexicanas por parte de empresas o entidades que no forman parte del sistema financiero en el país.

ANR