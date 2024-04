¿Compras con tarjetas de crédito? Aquí consejos para aprovechar al máximo los meses sin intereses

Las tarjetas de crédito son poderosas herramientas para comprar artículos que queremos o necesitamos si las sabemos aprovechar, más cuando nos ofrecen pagar a meses sin intereses, pero ojo, porque no saber utilizarlas te puede meter en aprietos y corres el riesgo de terminar pagando más de lo que tenías planeado.

Para que esto no te suceda, te damos ocho consejos financieros que te ayudarán a aplicar mejor las ofertas de meses sin intereses, además de conocer si ese bien que estás adquiriendo vale la pena comprarlo a plazos o no con tu tarjeta de crédito.

¿Cómo aprovechar las compras a meses sin intereses?

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex, antes de realizar una compra a meses sin intereses debes hacerte una pregunta: ¿Si eres totalero?, es decir, si eres de esos usuarios que les gusta liquidar la totalidad de su deuda al cierre del mes para así no pagar intereses.

Si tu respuesta es no, entonces significa que eres de las personas que suelen acarrear una deuda pese a que saben que corren el riesgo de generar intereses en su tarjeta. Pero no te sientas mal, ya que en caso de que no seas totalero, pero siempre cubres el pago mínimo requerido, te beneficia para tener mayor liquidez en tu presupuesto.

Hay que aclarar que las personas que cubren el pago en su totalidad pueden financiarse hasta 50 días sin pagar intereses y este esquema,les ayuda a maximizar los beneficios de los meses sin intereses.

Sin importar cómo te guste liquidar las deudas de tu tarjeta de crédito, recuerda pagar al menos el mínimo más los meses sin intereses, para conservar los beneficios de la promoción.

Estos consejos te servirán para elegir una tarjeta de crédito. Especial

Consejos para aprovechar los meses sin intereses

Asimismo, si decides comprar algún artículo o servicio a meses sin intereses, sigue estas recomendaciones:

Con base en tu capacidad de pago, elige el número de mensualidades para evitar el sobreendeudamiento. ​​Revisa en tu comprobante la leyenda “x meses sin interés”. ​Paga en tiempo y forma tu tarjeta de crédito para aprovechar al máximo los beneficios que te brinda este esquema de pagos y que no se anule el esquema de meses sin intereses. ​En tu estado de cuenta vendrá por separado el desglose de los cargos a meses sin intereses. Paga siempre la cantidad correspondiente cada mes y al menos el pago mínimo del resto de tus compras. ​Recuerda que tu línea de crédito se verá reducida por el monto de tu compra y cada mes que se realice el pago la línea de crédito disponible se libera por la misma cantidad. ​Revisa continuamente tu estado de cuenta para llevar el control de tus deudas. ​Analiza tu presupuesto y registra el pago de los meses sin intereses como un rubro fijo. ​No es muy conveniente liquidar antes el monto restante de las promociones a meses sin intereses ya que es financiamiento sin costo.

Finalmente para que no te satures de pagos, evita hacer muchas compras a meses sin intereses al mismo tiempo porque serán gastos fijos que deberás cubrir en tiempo y tu capacidad de pago se verá afectada.

Además, si liquidas antes de tiempo, lo ideal es que notifiques al banco para que no lo tome como saldo a favor y te sigan cobrando la mensualidad.

