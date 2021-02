COVID-19, la cuarta catástrofe más cara para las aseguradoras: AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que el COVID-19 se convirtió en la cuarta catástrofe más cara para la industria, con mil 153 millones de dólares. Previó que en marzo ocupe las primeras posiciones.

A través de una videoconferencia de prensa, Norma Alicia Rosas Rodríguez, directora general de la AMIS, indicó que era de esperarse que el COVID avanzara, pues es un evento que sigue evolucionando, contrario a otros eventos que son de una sola vez.

Dado que todos los siniestros contra los que estamos comparando eran un evento prácticamente en un solo día y ya están cerrados, y la pandemia no, lo más probable es que sigamos viendo cómo se posiciona próximamente entre el segundo y tercer lugar. Depende de cómo evolucione la pandemia

A finales de enero, el COVID-19 todavía era la quinta catástrofe más cara para las aseguradoras. Con este dato deja atrás al huracán Gilberto de 1998, que costó mil 127 millones de dólares.

Dijo que han detectado que hay un retraso en que las personas hacen un reclamo, principalmente en el seguro de vida, por lo que aún no ven los efectos completos de diciembre y enero , que fueron los niveles más altos.

“Lo más probable es que para el cierre de marzo veremos que se posicione entre primero y segundo lugar”, abundó la directiva.

De más de dos millones de casos de COVID-19 en México, solo 26 mil 630 tenían un seguro de gastos médicos, es decir, 1.3 por ciento; cuyas indemnizaciones suman 11 mil 480.4 millones de pesos, y el costo promedio de atención es de 431 mil 109 pesos.

Por su parte, El #SeguroDeVida ha respaldado a 52 mil 238 familias que han perdido un ser querido; el 79% de los fallecidos con una póliza eran hombres y 21% mujeres. Las indemnizaciones totales por estos casos ya suman 11 mil 838.5 millones de pesos.

Rosas Rodríguez destacó que el sector aseguradoras está bien capitalizado y puede seguir haciendo frente a todas las responsabilidades que deriven de la pandemia.

Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS, comentó que la afectación a la industria mexicana ha sido por la falta de suministro de gas o energía eléctrica, pero no por un daño directo a las instalaciones de las empresas, por lo que no se cubren el siniestro en general.

“Tengo la impresión de que eso no está considerado dentro de los seguros, pero habrá que ver el caso particular. A nivel de la AMIS no tenemos información respecto a indemnizaciones por daños”.