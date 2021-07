Se crean 150 mil micronegocios, pero fían más y se reduce el consumo familiar: Anpec

En lo que va del año, se han aperturado 150 mil micronegocios de los 300 mil que se habían perdido al cierre del segundo semestre del año pasado por la pandemia de COVID-19; sin embargo, los nuevos establecimientos se enfrentan a la inflación, un bajo consumo, y más personas que piden fiado, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Durante la presentación de la 14 Encuesta sobre los Desafíos de la Reactivación Microeconómica, el representante de los pequeños comerciantes refirió que 91.71 por ciento de los negocios que sobrevivieron a la pandemia reporta bajas ventas, de entre 15 por ciento y 25 por ciento respecto al semestre anterior.

Comentó que la merma en las distribuciones en los puntos de venta tienen que ver con que la gente tiene menos poder adquisitivo, por lo que racionaliza su consumo. Lo anterior lo detectaron al incrementarse las compras diarias.

Las cosas no están para nada bien en ese sentido. Aún de qué va la reactivación, nosotros no vemos que el consumo se refleje. Las ventas no están consolidadas. Algo que lo está afectando gravemente es que la inflación se quedó. Ese factor ha hecho que las cosas no pinten bien en el consumo esencial y de alguna manera se refleja en las bajas ventas