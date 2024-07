Crece en IP del mundo uso de IA; aquí, 67% no ve invertir

Aunque se estima que la Inteligencia Artificial (IA) generativa tiene el potencial de sumar 4.4 billones de dólares por año al PIB mundial y triplicar las ganancias de las empresas que inviertan en esta herramienta tecnológica, en México, 67 por ciento de los líderes empresariales no tiene contemplado invertir o aplicar esta tecnología en sus negocios durante este año.

Por el contrario, a nivel mundial, este 2024, 85 por ciento de los CEO o directivos prevé invertir o aumentar su inversión en IA generativa —la que mediante una serie de prompts o comandos genera contenidos y se aplica en funciones en las que predominan las interacciones humanas, como call centers, marketing, comunicación interna y RH—, debido a que consideran les ayudará a reducir costos, señaló el Informe de Madurez Digital 2024.

Este porcentaje contrasta con la situación de México, donde de manera específica, 30 por ciento de los CEO mexicanos está explorando con cuidado las posibilidades de invertir en IA generativa y otro 37 por ciento aún no está decidido a destinar recursos, tiene sentimientos contrarios o dudas sobre si debe implementarla en sus negocios.

Según los datos del reporte elaborado por Needed Education —que desde 2021 mide la transformación digital y el impacto económico que genera la tecnología en las empresas mundiales y de México—, el principal motivo por el que los líderes empresariales mexicanos no aplica IA generativa en sus negocios, ni prevé hacerlo, es por la falta de conocimientos o claridad sobre la ruta estratégica a seguir.

Gráfico

Así, 43 por ciento no sabe por dónde empezar ni cómo hacerlo; mientras que 20 por ciento aún no invierte en esta herramienta —que según la consultora internacional Gartner Group tendrá una repercusión significativa en todas las industrias, pero en particular en la banca, la alta tecnología y las ciencias de la vida— por falta de presupuesto. En tanto, sólo 2.0 por ciento no percibe una necesidad real de implementarla.

Al respecto, Bernardo González, director de Operaciones de KIO IT Services y profesor de Needed Education, explicó a La Razón que está indecisión se debe en gran parte a que están siendo precavidos por el desconocimiento que tienen sobre cómo usar la IA.

El informe revela que 29 por ciento de los directivos mexicanos ha probado aplicaciones de IA generativa, pero no hace un uso personal de manera regular; y 26 por ciento no la ha probado todavía.

“Es entendible porque la mayoría de las empresas son precavidas con la información porque tenemos ya muchos años de estar trabajando con la digitalización y las empresas entienden que hay un gran valor en los datos, en la información que tienen, entonces subirlo a un tercero que está en la nube y con una herramienta que es muy potente y que tal vez no entiendo exactamente lo que está haciendo es lo que los hace ser precavidos”, comentó.

En este sentido, Bernardo González explicó que para empezar a aplicar la IA las empresas tienen que comenzar a generar las reglas básicas de su uso y como líder de la organización se debe predicar con el ejemplo sobre su uso cotidiano.

“Es muy importante que haya una primera inmersión en qué son estas herramientas, cómo funcionan, cuál es su contexto, para qué sirven, cuáles son las que hay y ya que más o menos tengas ese conocimiento, eso te va a permitir como líder predicar con el ejemplo; si el líder no le gusta esta tecnología y no la usa, o sea, si no haces ese juego esa interacción va a ser muy difícil que una organización evolucione para poder hacerlo”, dijo.

Asimismo, se estima que la IA podría automatizar tareas que absorben entre 60 y 70 por ciento del tiempo que los empleados destinan a actividades sencillas, y que podrían destinar a otras funciones que aumenten su productividad.