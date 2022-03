Menos crecimiento por conflicto Rusia-Ucrania

Derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé recortar su expectativa de crecimiento económico mundial, señaló Kristalina Georgieva, directora del organismo mundial, al asegurar que el default de Moscú ya no es un evento improbable.

Georgieva señaló que existe un “impacto trágico de la guerra contra Ucrania”, por lo que aseguró que se tiene una contracción importante en Rusia. “Vemos el impacto probable en nuestras perspectivas para la economía mundial… El mes próximo (durante las reuniones de primavera boreal) tendremos una revisión a la baja de nuestras proyecciones de crecimiento mundial”, agregó.

El default de pago de Rusia mete presión a la expansión de ese país y por ende a la de las demás naciones, pues explicó que no se trata de que el país de Vladimir Putin no tenga dinero para cumplir con sus obligaciones; sino que, no puede usar el dinero que tiene.

“Las sanciones sin precedentes contra la nación dificultarán que el país convierta sus activos de reserva del FMI, conocidos como derechos especiales de giro, en moneda”, destacó.

A las sanciones económicas a las que se enfrenta Rusia por el conflicto se suma una más del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), quien este jueves suspendió al banco central ruso.

De acuerdo con agencias, la entidad suspendió el acceso del establecimiento bancario de la Federación Rusa a “todos los servicios del BIS” al país, bajo la premisa de que este organismo internacional no es “ni será una vía para eludir sanciones”.

Su jefe del Departamento Monetario y Económico, Claudio Borio, avisó en su momento que la guerra en Ucrania complicaría la tarea de los bancos centrales, que ya estaban en proceso de modificar su política monetaria, preparándose para un alza de interés para hacer frente al incremento de la inflación.

Ven daño a 300 mil firmas. Alrededor de 300 mil empresas afectadas en Estados Unidos y Europa, sin contar América Latina, han resultado afectadas por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, afirmó la coordinadora de la licenciatura en Logística Internacional CETYS Universidad Campus Mexicali, Bertha Martínez Cisneros.

Precisó que con base en un estudio de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Ucrania se ha convertido en un proveedor clase de metales esenciales y materias primas para las cadenas globales de valor, principalmente en la producción de semiconductores, automóviles e incluso medicamentos.

Estas industrias se han visto gravemente afectadas por la interrupción de actividades comerciales en este país, expresó durante el foro sobre “Crisis de semiconductores, el futuro de la industria automotriz y de transporte”, organizado por el CETYS.

Martínez Cisneros detalló que para dimensionar lo complejo de las cadenas de suministros globales, existen dos mil 100 empresas estadounidenses y mil 200 empresas europeas que tienen al menos un proveedor directo en Rusia. Además, más de 450 empresas en Estados Unidos y 200 en Europa tienen proveedores de primer nivel en Ucrania.

“Los números aumentan a medida que pasamos de proveedores directos a las relaciones indirectas (nivel dos o tres). Más de 15 mil 100 empresas en Estados Unidos y ocho mil 200 empresas europeas tienen proveedores de nivel dos con sede en estos dos países y de nivel tres estaríamos considerando 190 mil empresas en Estados Unidos y 109 mil empresas en Europa; en total alrededor de 300 mil empresas estarían afectadas en Estados Unidos y Europa, sin contar América Latina”, agregó.