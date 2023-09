Han pasado semanas desde aquella ocasión en que se vio, a través de un video de TikTok, que había un letrero en el área de pastelería de una de las tiendas de Costco, en la que se limitaba la venta de pasteles para los socios de este establecimiento mayorista: cinco piezas por cada uno. El objetivo, decían en aquel video, era para combatir la reventa.

Como bien sabes, los pasteles de Costco los compran muchos de los socios para después revenderlos por rebanada, teniendo así un negocio particular, algo de lo que se queja otro sector de socios pues dejan sin pasteles a quienes no se dedican a eso. En tanto, muchos se preguntan dos cosas: "¿De plano están muy sabrosos tanto los pasteles del Costco, como sus chocoflanes?" y "¿Cuánto ganan los revendedores de pasteles de Costco?". Quién sabe, igual y es un negocio demasiado rentable y no lo sabíamos.

¿Cuánto ganan los revendedores de pasteles de Costco?

Hay quienes te recomiendan no caer en las ofertas de aquellos que deciden revender los pasteles de Costco en rebanadas, pero la tienda lo deja muy claro a la hora de adquirir sus distintos tipos de membresía, pues hay algunas que se ofrecen para aquellos que quieren adquirir productos en sus tiendas para poder emprender.

Por ejemplo, en Facebook, hay lugares en donde se oferta el pastel de frambuesa en 350 pesos, cuando en Costco te cuesta 229 pesos; mientras que otros "más vivos", ante la restricción -que por cierto ya se eliminó y de eso puedes leer AQUÍ- ofrecían los pasteles de su membresía por un costo extra de 30 pesos por pastel, más un hotdog.

Hasta dinámica de compra hacen los revendedores. Especial

"No lo pienses más; te ofrezco mis 3 unidades y 1 de chocofudge de cada día a tan solo el total de tu compra + ($30 por pastel) + un hotdog. Solo efectivo; tú decides si entras conmigo o si te quedas en la fila comprándome el jocho; puedes optar por darme el valor del jocho en efectivo + $10. Si contratas mis servicios en día de quincena o sin cita hay penalización y en vez de hotdog es un chicken bake", escribió un usuario en un grupo en Facebook.

Los pasteles se ofertan en una cantidad diferente a la que los compran en Costco. Especial

Ya no hay restricción

Una joven refirió que en el Costco más cercano a donde vive, los pasteles ya se podían comprar de nueva cuenta de forma normal y sin limitantes, aludiendo a que esto le beneficia no sólo al comprador sino también a Costco. Es importante aclarar que no se está a favor de la reventa, pero Costco indica que si lo que quieren es hacer su negocio con productos que se vendan en su tienda, adquieran la membresía que más les convenga.