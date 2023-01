Cuida esto y dale la vuelta a la cuesta de enero

Se acabó la fiesta y sólo queda la resaca. Ésa es la mejor manera de definir la cuesta de enero. En primer lugar, es importante que sepas que ésta surge por dos situaciones: por el aumento de precios de algunos productos y servicios, y por el mal manejo que hacemos de nuestro dinero.

Normalmente a final de año tendemos a realizar una gran cantidad de gastos en regalos, fiestas o viajes, con lo cual empezamos el siguiente con nuestras finanzas topadas.

En el caso de los negocios o micronegocios sucede que la gente se detiene a la hora de comprar productos o pagar por servicios que no necesariamente son primordiales.

Por ello, acá te dejamos una serie de consejos que pueden ayudarte tanto en tus finanzas personales, como en tu negocio, si eres un emprendedor.

Revisa qué gastos son prescindibles e identifica los que son “hormiga”, eso te ayudará a no gastar en cosas que a primera vista no son tan costosas, pero que en un balance te darás cuenta que son altísimos. Fotos: Pixabay

¿Qué puedo hacer contra la cuesta de enero? De acuerdo con Provident, lo mejor para paliarla, porque de acuerdo con expertos se vislumbra todavía más “inclinada” de lo que se esperaba hace unos meses, es lo siguiente:

• Toma consciencia de tu situación actual. Lo ideal es prevenir haciendo un presupuesto desde diciembre, pero en caso de que eso no haya sucedido, revisa tus estados de cuenta y comprende en qué punto están.

• ¿En qué condición te encuentras? Identifica todos tus ingresos y gastos, así sabrás en qué utilizas tu dinero y podrás evaluar si puedes prescindir o reducir algún gasto.

• Realiza un presupuesto. En este punto, Provident aconseja seguir la regla del 50-30-20. ¿En qué consiste? ¡Fácil!, el 50 por ciento de tus ingresos lo destinarás en gastos indispensables, el 30 por ciento para tus gustos y el 20 por ciento para el ahorro.

• ¿Aún hay aguinaldo? Si tu respuesta es afirmativa, asigna una parte de este capital para liquidar tarjetas o deudas pendientes, sobre todo aquellas donde los intereses sean más altos.

• Déjalas descansar. Olvídate de los tarjetazos y no gastes más de lo que ganas para no afectar tu salud financiera los siguientes meses del año.

• Vende cosas que ya no quieras. El inicio de año es un gran pretexto para sacar cosas que ya no te gustan o no necesitas. De esa manera puedes aumentar tus ingresos de este mes tan complicado.

• Busca más. Aprovecha las ofertas de productos básicos y utiliza los beneficios generados por los programas de lealtad, ello puede traducirse en diferentes tipos de cupones, descuentos o dinero en efectivo que representará un ahorro.

Estos pequeños cambios te permitirán notar los beneficios de administrar correctamente tus finanzas y lograr tus metas a futuro, mantener una economía sana e iniciar el año con el pie derecho.

¿Eres un emprendedor? Si tienes un negocio, recuerda que este 2023 comenzó con pronósticos poco alentadores para la economía mexicana. De acuerdo con el Inegi, diciembre del 2022 cerró con un índice inflacionario de 7.82 por ciento.

Lo anterior toma gran relevancia ya que el aumento de este indicador y de los impuestos hará que la cuesta de enero sea aún más compleja que en años anteriores y esto impactará no solo a los consumidores, sino también a los micronegocios, señala la app YoFio.

De acuerdo con Alberto Bonetti, CEO y fundador de esta plataforma las cuestas de enero afectan a todas las familias mexicanas e impactan directamente a los negocios, ya que, al reducirse los gastos de las personas, éstas tienden a disminuir sus ingresos. Por ello realizó una lista que deben tomar en cuenta los emprendedores.

• Analiza tus ingresos y tus gastos. La mejor manera de saber dónde se encuentra parado tu negocio es conocer tus finanzas. Lo más básico es analizar cuánto gastas y cuánto ingresas y, con ello, puedes comenzar a hacer una planeación de cómo vas a superar este periodo.

• Realiza una estrategia de descuentos y promociones. Esto hará atractivo tu negocio y ampliará tus posibilidades en materia de ventas. Los clientes están buscando mejores oportunidades ante la crisis que también les atañe. Una estrategia así te permitirá acelerar el retorno de inversión.

• Paga tus impuestos. Tu negocio también debe de estar en orden, recuerda que si ejerces tu negocio como persona física o moral estás obligado no sólo a regularizarte, sino también a ir al día con tus obligaciones.

• Revisa tus inventarios. Si vas a implementar una estrategia de descuentos o promociones, asegúrate de tener abastecidos tus suministros, sobre todo aquellos que las personas compran con mayor recurrencia, así siempre tendrás disponibilidad y evitarás que acudan a tu competencia.

• Busca un financiamiento. Si estás muy corto de ingresos para poder abastecer tu negocio, pagar tus deudas, tus impuestos o incluso cumplir con la nómina, busca un financiamiento. No sólo el banco puede otorgarlo, existen otras instituciones que dan acceso a préstamos sin intereses y sin necesidad de tener historial crediticio.

“La cuesta de enero no es algo que se pueda evitar, es un fenómeno que sucede cada año y a veces en peores circunstancias. Ser un micronegocio no evita que tengas la capacidad de atender a las mejores estrategias para poder hacer frente y evitar que termines en endeudamientos y en crisis financieras que pongan en riesgo tu negocio. Considera que las instituciones financieras digitales tienen el propósito de apoyar a los micronegocios a través del ofrecimiento de créditos que no los pongan en una peor situación de endeudamiento”, aconsejó Bonetti.

Ahora ya sabes. Siempre analiza antes de realizar alguna compra que no sea 100 por ciento necesaria, compara precios y evita endeudarte en cosas innecesarias.