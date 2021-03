Decomisan equipo médico y pruebas para detectar COVID-19 en el AICM

La Administración General de Aduanas y la Secretaría de Marina-Armada de México informaron del decomiso de mercancía ilegal en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con la que se pretendía evadir impuestos por un millón 942 mil 298 pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, se frenó el ingreso de 74 mil 783 piezas de equipo médico como oxímetros, aspersores y humidificadores, así como 44 mil kits de pruebas para detectar Covid-19.

Destacó que dicha mercancía está sujeta al cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias por parte de la Secretaría de Salud para su legal importación, misma que no se cumplió al momento del reconocimiento aduanero, y con la cual se pretendían evadir contribuciones de un millón 625 mil 824 pesos.

Además se detectaron y detuvieron 15 mil 228 piezas de relojes, audífonos inalámbricos, piezas de cámara, videojuegos y lámparas, no contaban con la documentación aduanera correspondiente y no acreditaban el cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA), con una evasión de impuestos fiscales de 316 mil 474 pesos.