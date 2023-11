No podemos ser egoístas de que el gobernador no se vaya, si le va a dar mucho a México y pondrá a trabajar a mucha gente: Carlos Bremer

En Nuevo León hay herramientas que no hay en ningún lado, y ahora hay más, pues tenemos la bendición de tener gente en el gobierno, un gobernador incansable, destacó Carlos Bremer, director y presidente del Grupo Financiero Value, al participar en la Plataforma PEAK Nuevo León.

“Yo los considero afortunados porque no es un estado normal, aquí tienes herramientas que no hay en ningún lado, ya teníamos a la gente más trabajadora de Latinoamérica, ya tenemos a la de más valores, a la más filántropa, ahora además tuvimos la bendición de tener gentes en el gobierno, imagínense un gobernador, que la verdad es incansable, pero demás es un súper promotor y he tenido la suerte que me inviten, cuando fuimos a Jalisco a promover a los empresarios de allá el Puente Colombia, es impresionante lo que están haciendo con el puente Colombia, además tenemos todo, tenemos carreteras, tenemos las mejores universidades, que además promueven el emprendimiento” señaló.

También destacó que el Gobernador Samuel García es el mejor promotor de Nuevo León ante el mundo, pues las inversiones que han llegado al estado, algunos no la consiguen ni en 30 años.

“Ahora resulta que tienen al mejor gobernador en cuanto a promoción del mundo, que su equipo es un equipazo, solo han captado 55 millones para el estado, no los captan en 30 años otros y eso va a seguir y la labor que ellos hacen la van a exponencial. Para acabarla de fregar la esposa del mejor promotor del mundo es la mejor emprendedora que hay” dijo.

Tras destacar que Nuevo León tiene lo mejor para invertir, y señalar las oportunidades que hay en el país, dijo que las inversiones seguirán llegando con el equipo que formó el gobernador y que aquí va a seguir desde dónde ande “además ya prometió que va a estar al tanto desde donde ande, pero no podemos ser tan egoístas de que no se vaya, pos perate que también le va a dar mucho a México, apoco crees que vaya gratis, va a poner a trabajar a mucha gente y va a incomodar a muchos también, pero que bueno, es bueno para nuestro país eso”.

‘Peak NL’ es la plataforma que impulsa proyectos innovadores y modernos, donde más de 40 empresas han conseguido mentoría de expertos internacionales para continuar su expansión digital y global, a través de los programas de Incubación y Aceleración.