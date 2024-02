¡Una doble, por favor! ¿En dónde y cuándo puedes comprar hamburguesas a 10 pesos?

Llega la noche, estás cansado o cansada, no quieres cocinar, el día fue muy pesado y lo que menos quieres es acercarte a la estufa para ponerte a calentar algo y comértelo después. No quieres pensar tampoco en lavar trastes, lo único que quieres es comer algo rápido para ya irte a dormir. Lo peor del caso, es que es fin de quincena y no te alcanza para mucho. Piensas en una hamburguesa, pero quizá no te alcanza... Espera... ¿Una hamburguesa? ¡Claro que se puede!

Las noches de hamburguesas llegaron a Burger King y se llaman "Noches BK", las cuales te dan la posibilidad de comprar una hamburguesa a tan sólo 10 pesos. ¡Imagínate, sólo 10 pesitos! Así las puedes comprar.

¿En dónde y cuándo puedes comprar hamburguesas a 10 pesos?

Como ya te contamos, estas hamburguesas las puedes comprar en cualquiera de las sucursales de Burger King a sólo 10 pesos, comprando primero cualquiera de los combos que hay para ti en su menú. Es decir, cuando termines de elegir tu combo, mencionas en la caja que quieres también una hamburguesa a 10 pesos y listo.

Los combos que están disponibles en esta promoción son los siguientes:

Stacker Chipotle Doble

​Guacamole Crunch King

​Whopper con queso

​Whopper Jr.

​Whopper doble

​Whopper vegetal

​Whopper angry

​Whopper BBQ

​Big King

​Long Rodeo

​X-Treme

​Stacker king doble

​3 quesos y tocino

​Spicy ranch

​Classic spicy king

​King de pollo

​Crispy chicken con queso

Hamburguesas a 10 pesos... ¡Es posible! BK.

Te contamos, eso sí, que las hamburguesas a 10 pesos sólo se venden después de las seis de la tarde y hasta el cierre de sus sucursales y que sólo está disponible de lunes a jueves. ¡A comprar hamburguesas!

