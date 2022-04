Equipo, el pilar de la estrategia de Motorola en México

Llegó a México en 2015 como el Country Manager de Motorola en el país, desde que puso un pie por segunda vez acá —ahora desde otra trinchera— tuvo claro que la manera de hacer crecer aún más a la tecnológica era basándose más en el consumidor, pero siempre de la mano de su equipo… y lo logró.

Fabio Oliveira, gerente general de Motorola México, recuerda como en 2015 la compañía tenía 4.8 por ciento de participación de mercado, seis años después Motorola se posicionó como la empresa número uno en ventas, desbancando a compañías como Samsung, con más del 22 por ciento del “pastel” de smartphones.

En una charla que sostuvo con La Razón, el directivo afirma que las relaciones de equipo, principalmente las que se dan en torno al liderazgo, fueron un factor que permitió el avance de la compañía.

El gran reto saliente tiene mucho que ver con cómo hacemos que la compañía salte al próximo nivel y se vuelva una empresa de soluciones más que de teléfonos o computadoras

Fabio Oliveira

Gerente general de Motorola México

En suma, confía en el profesionalismo de su gente y asegura que algo positivo es que el mismo equipo que ha apalancado para hacerlo crecer, ahora lidera a otros grupos de trabajo en países donde Motorola tiene presencia; para Oliveira, ése es el “movimiento natural”.

En cuanto a los retos, el gerente general de México asegura que hacer creer a su equipo de trabajo que el liderazgo de la compañía se podría lograr, ha sido de lo más complejo; sin embargo, fue algo en lo que él ya confiaba.

“Yo estaba seguro de que se podía, tenía un miedo brutal obviamente, porque es un mercado gigante y muy dinámico, muy complejo, el consumidor super-exigente, pero por eso fue que dije que debíamos hacer que pasara”, sostiene sonriente.

¿Cómo se logra este liderazgo de Motorola en México?

Creo que soy un afortunado de tener un gran equipo con quien contar, creo que han sido años de mucha lucha y de muchos retos, pero además de formar claramente los pilares estratégicos en México. El país es clave para la cadena de suministro global, nos da mucha fuerza el cuidar de los canales directos donde tenemos más consumidores y tener la capacidad de movernos rápido y reaccionar rápido frente a todos estos retos que hemos pasado en el mercado mexicano.

¿Qué significa comercialmente México para Motorola?

Es un país muy interesante, muy dinámico, totalmente abierto, los fabricantes vienen con mucha facilidad, pero muchos también se van porque hay una complejidad específica del mercado mexicano a la que no todos se adaptan. Entonces, si vemos el panorama competitivo en teléfonos celulares desde hace 3 años, es bastante diferente a lo que vemos el día de hoy; creo que esta flexibilidad, esta capacidad de tomar decisiones tiene que ver mucho con el equipo, tenemos un equipo de alto rendimiento y creo que la manera en la que trabajamos, en cómo tomamos las decisiones, es lo que ha permitido llegar a donde estamos.

Me encanta contar con todo el equipo de liderazgo para decisiones importantes, yo soy un creyente de que el de producto cuenta con una solución brutal, novedosa para la parte comercial, o al revés y creo que esa diversidad de opiniones y este trabajo en equipo crea un ambiente muy sano.

Es decir, la manera en la que construimos las relaciones en el equipo, principalmente en el liderazgo y cómo fuimos avanzando con mucha confianza y con cercanía fue algo realmente muy placentero y una experiencia impresionante.

¿Qué oportunidades le brinda el país a Motorola?

Es uno de los países más importantes de Latinoamérica económicamente hablando y es un país de un consumidor muy conocedor, muy avanzado; la marca es fuerte, pero si comparas a Brasil y Argentina, son países cerrados y si no llevas tu planta en esos países no puedes vender por temas de aranceles; entonces (México) se volvió un laboratorio para la compañía muy interesante y que en 2015 entra en el mapa de países clave y estratégicos para Motorola.

¿Cuál consideras que ha sido el reto más fuerte al que te has enfrentado?

Creo que hacer que las personas creyeran en el proyecto de liderazgo, porque hablamos de liderazgo desde 2015-2016 y yo estaba seguro de que se podía, tenía un miedo brutal obviamente porque es un mercado gigante y muy dinámico, muy complejo, el consumidor superexigente. Ahí fue donde supimos que teníamos que hacer que pasara, e hicimos unos cambios importantes e interesantes en esta búsqueda de diversidad por el equipo. Me dio mucho miedo tomar la decisión, pero fue de las más acertadas que hemos tenido: buscar a gente de otras industrias y pasamos a tener a la mitad de nuestro personal de consumo y no de Telecom, entonces eso es una riqueza de conocimiento y de cuidado de canales… para saber cómo se comporta el consumidor y creo que esto ha sido un parteaguas para el avance, este reto ya está superado. Por eso menciono que México es un mercado competitivo, pero las personas y el equipo que hemos formado es el pilar clave de nuestra estrategia y gracias a lo que hemos logrado en los últimos cuatro o cinco años.

¿Hacia dónde vas al frente de esta compañía y qué horizonte llegas a vislumbrar en este momento?

Motorola es parte de grupo Lenovo, Lenovo está en proceso de una transformación muy interesante, que busca pasar de ser vendedores de hardwares nada más, a ser un proveedor de soluciones. Todo eso involucra una inducción cultural, un cambio cultural en la compañía brutal, entonces el gran reto saliente tiene mucho que ver con cómo hacemos que la compañía salte al próximo nivel y se vuelva realmente una compañía que vende soluciones mas allá de puros teléfonos o puras computadoras.

Obviamente esto va aparte de tratar de mantener el liderazgo que es lo que vamos a buscar a partir de ahora y tratar de apalancarnos en la gran compañía que tenemos.

¿Qué sigue para ti, tras cumplir lo que te propusiste?

Siempre hay más. Me encanta tratar de buscar cosas distintas, porque quiero que la gente que trabaja conmigo un día pueda subir a mi puesto y yo pueda seguir en un proyecto diferente apoyando a la compañía en proyectos distintos, porque creo que de eso se trata… He visto que la gente pueda crecer, se han desarrollado a personas, creo que eso es lo que más me emociona, para darte un ejemplo en el mismo equipo de México desde 2017 ya salieron tres directores generales de otros países, el de Canadá, el de Perú y el de Polonia salieron de México, lo cual me da mucho orgullo y emoción ver que hay un proyecto que estamos construyendo y no es algo estático.