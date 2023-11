¿Es obligatorio ir a la cena de Navidad de mi trabajo?

El ambiente es hostil. Te llevas bien con unos cuántos, no estás de ánimo porque para ti no ha sido un buen año, no estás motivado, no quieres convivir, crees que no vas a aguantar y le dirás "sus cosas" sin embargo, la notificación del correo electrónico que tanto temías, ha llegado: la invitación a la cena de Navidad de la empresa para la que trabajas.

¿Hay consecuencias si no vas? ¿Te pueden descontar algo de tu salario por no asistir? ¿Estás obligado a acudir a esa cena sólo porque es la empresa para la que laboras? Muchas dudas que hoy te podremos resolver.

¿Es obligatorio ir a la cena de Navidad de la empresa en donde trabajo?

No te pueden obligar a acudir, sin embargo, si la cena o convivio de Navidad de tu trabajo es en tu horario de trabajo, entonces deberás cumplir con ese horario de trabajo, puesto que no es un día libre para ti. Aunque en la Ley Federal del Trabajo no está estipulado que pueda haber sanciones económicas en caso de que no te presentes a esta cena.

Lo que sí, es que en caso de que no quieras ir, pero aún así acudas, los insultos o descalificaciones durante este compromiso a alguno de tus compañeros o compañeras, podrían traerte consecuencias. Recuerda que estos acontecimientos se producen en el ámbito laboral e incluso podrían tener como consecuencia el despido.

