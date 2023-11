Estos son los colchones más suaves para dormir rico que puedes comprar en el Buen Fin 2023

No hay nada que haga más feliz a uno que llegar del trabajo o la escuela y acostarse a dormir en un suave y cómodo colchón que te haga olvidarte de todo, por ello si estás pensando comprar un colchón en el Buen Fin 2023 porque el que tienes ya está viejo, te damos una lista de los 6 colchones más suavecitos, según Profeco.

En un Estudio de Calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor se analizaron 43 modelos de colchones que prometían ser los más cómodos, suaves y confortables, pero solo 6 marcas demostraron que sí eran suavecitos para dormir y olvidarte del estrés.

Los colchones más suaves para comprar en el Buen Fin

Para determinar que eran los colchones más suaves en el mercado, Profeco analizó lo siguiente:

Forro del colchón.

Fibras con las que está elaborado.

Masa.

Resistencia a la decoloración.

Resistencia al uso.

Elementos de construcción.

Acabados

Comodidad

Perdida de resistencia.



De esta forma, la Profeco determinó que estos colchones son los más suaves:

te interesa Esta es la ubicación del outlet de jeans y ropa Levi's con grandes descuentos

Serta One de Serta

El colchón Serta One tiene un tamaño de 190 centímetros de largo por 135 de ancho. Profeco encontró que tiene tela visible y agradable al tacto. Además permite realizar movimientos libremente al estar recostado sobre él, sin embargo no puede utilizarse por ambas caras.

Serta One es uno de los colchones más suaves. Foto: Serta One

Amazing CADL-510 de América

Profeco descubrió que este colchón de 190 de largo por 136 de ancho además de ser suave es cómodo, permite moverse libremente sobre él, tiene resistencia alta y otorga una garantía de 10 años, con un año sin cargo.

El colchón Amazing CADL-510 de la marca América es uno de los más suaves. Foto: Coppel

Sealy Crown Jewel Millionare

Por otra parte, Profeco determinó que el colchón Crown Jewel Millionare de la marca Sealy es muy suave con un factor de comodidad alto y gran resistencia.

El colchón Crown Jewel Millionare de Sealy es muy suave, según Profeco. Foto: Luna Muebles

Antonela de Sealy

El colchón Antonela también de la marca Sealy es otro de los que Profeco encontró que eran suaves, sin embargo su factor de comodidad es bajo. Su resistencia es muy alta, sus fibras son 100% poliéster y no puede utilizarse por ambas caras.

Profeco encontró que el colchón Antonela de Sealy posee gran suavidad, sin embargo su factor de comodidad es bajo. Foto: Coppel

Prince de Stearns & Foster

El Prince de Stearns & Foster posee comodidad y resistencia muy alta, además de ser suave y tener tela agradable al tacto y a la vista. Sin embargo encontró que la información que ofrece al consumidor no está completa.

Prince de Stearns & Foster es otro de los colchones que Profeco determinó eran los más suaves en el mercado. Foto: Ebay

Passion de Restonic

En cuanto al colchón Passion de la marca Restonic, Profeco determinó que es muy suave y tiene un factor de comodidad alto, además de una resistencia muy alta. Este colchón igual es solo de un lado, es decir no se no puede utilizar por ambas caras. La desventaja no ofrece toda la información al consumidor y solo da un año de garantía.

Profeco determinó que el colchón Passion de la marca Restonic es muy suave, tiene un factor de comodidad alto, además de una resistencia muy alta. Foto: Mercado Libre

Victoria Garden de KLUFT

El Victoria Garden de KLUFT es otro colchón con mucha suavidad, que ofrece 15 años de garantía con factor de comodidad alto y resistencia muy alta.

El Victoria Garden de KLUFT es otro colchón con mucha suavidad, según Profeco. Foto: Kluft

Recomendaciones para comprarte un colchón en el Buen Fin

La Profeco también recomendó a los consumidores que planean comprarse un colchón en el Buen Fin 2023, contemplar lo siguientes consejos a la hora de decidir cuál se llevarán a sus casas:

Una vez seleccionado, descálzate y acuéstate sobre él varios minutos.

​​Comprueba que sea cómodo y de tu agrado.

Aunque es nuevo, si es molesto estar acostado en él, no lo compres.

​Compara su precio.

​Pide al vendedor que te muestre la ficha técnica del colchón.

​Verifica que cuente con una póliza de garantía.

​Revisa sus dimensiones y altura.

Síguenos en Google News

DAN