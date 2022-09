Exportaciones no crecerán durante 2023 por posible recesión en EU: Comce

Las exportaciones de México en 2023 serán iguales o menores a las de este año pues dependen de la situación económica de Estados Unidos, estimó Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Para el año que entra no tenemos previsión pensamos que vamos a tener un menor ritmo de crecimiento o a lo mejor no habrá crecimiento, pero dependerá de si entra o no en recesión el mercado americano