Fitch: Sin cambio a calificación de México en resto de sexenio; Morena ganará en 2024

Fitch afirmó que no hay urgencia ni apetito por mover la calificación soberana de México en los próximos 12 o 24 meses, periodo que abarca lo que resta del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que Morena ganará la elección presidencial de 2024.

El director de Riesgo Soberano para América Latina de Fitch, Carlos Morales, refirió que la agencia apenas ratificó la calificación de México en BBB- con perspectiva estable el 17 de mayo pasado, lo que indica que hacia futuro ve "una baja probabilidad" de modificarla, pese al bajo crecimiento económico y la alta inflación que enfrenta el país.

Carlos Morales, director de Riesgo Soberano para América Latina de Fitch. Foto: Ivonne Martínez.

"Esto no significa que no podemos modificar la calificación ante algún choque que no estabamos previendo, pero bajo el escenario base, indicamos que no hay alguna urgencia o apetito por mover la calificación ", agregó durante el evento Fitch on Mexico.

Precisó que Fitch ya incorporó los dos grandes desafíos que enfrenta la calificación de México, como son la posición financiera de Pemex y el crecimiento económico relativamente bajo del país de alrededor de 2 por ciento, por lo cual la perspectiva estable "no necesariamente conllevaría a una rebaja de calificación".

Apuntó que las perspectivas de calificación se mantienen de 12 a 24 meses y, dado que la de México es estable, esto implica que no hay una probabilidad alta de que Fitch la cambie hacia la alza o la baja en lo que resta de esta administración.

"Dada la perspectiva estable, nuestro apetito sería reducido por modificar la calificación y mantenerla en BBB-; 24 meses están al alcance de la elección presidenciable", añadió Morales.

Señaló que si bien aún es temprano para ver cómo se decantará la elección presidencial de 2024, el escenario base de Fitch es que "Morena sigue siendo el partido importante en la elección y se mantienen con alta popularidad, entonces muy probablemente será algún candidato de Morena quien gane la elección presidencial, pero tendríamos que esperar primero a quién será el candidato de Morena y cómo está la oposición en el momento de la elección".

