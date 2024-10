¿Cuánto ganan los plomeros y fontaneros en México en 2024? | SUELDO promedio mensual

A pesar de que un oficio no requiere de estudios formales, muchas personas dedican su vida a esas actividades vinculadas a los procesos manuales o artesanales. Sin embargo, eso no quiere decir, que para desarrollar una ocupación de estas no se necesite de experiencia y de conocimientos, porque definitivamente, se requiere de años para poder emplear un trabajo de excelencia y significativo.

Además, una persona que tiene un oficio, por lo regular lo aprende a temprana edad, ya que se transmite de generación en generación en una misma familia. Asimismo, otro de las características de estas ocupaciones es que el salario percibido puede ser mucho menor al de un profesionista. Ante ello, nace la interrogante de, ¿cuánto ganan un plomeros y un fontanero de México? Aquí te lo contamos.

Esto ganan los plomeros y fontaneros en México

Definitivamente, un plomero o un fontanero son esenciales en la vida de otras personas, porque estos ayudan a mantener zonas de una vivienda en excelentes condiciones. Por ejemplo, ellos instalan, reparan y mantienen las tuberías de agua, los sistemas de drenaje y de calefacción de los hogares de otros. Para hacer su trabajo, utilizan herramientas que muchas veces ellos compran a lo largo de los años, pero ¿será que sueldo es acorde a sus actividades?

Un plomero se encarga de darle manteamiento a las tuberías. Pixabay / LEEROY Agency

De acuerdo con Data México, la fuerza laboral de plomeros, fontaneros e instaladores de tubería, durante el segundo trimestre de 2024 fue de 218,000 personas, las cuales tuvieron un salario promedio mensual de $6,680 pesos trabajando aproximadamente 37.6 horas a la semana. Los mejores salarios se registraron en Sinaloa con $15,800 pesos, y Baja California Sur con $15,400 pesos.

TE PUEDE INTERESAR ¿Cuánto gana un cocinero en México en 2024? SUELDO promedio mensual

Asimismo, las entidades federativas con un registro alto de trabajadores informales fue Tlaxcala con el 100%. El estado con menor informalidad fue Baja California Sur con un 30.7% correspondiente a 1,200 de 3,630 personas. Además, del total de los plomeros informales, el 0.94% corresponde a mujeres con un sueldo de $8,790 pesos y el 99.1% a hombres con un salario promedio de $5,600 pesos.

Por otro lado, la edad promedio de esta ocupación fue de 46 años. La fuerza laboral se distribuyó en 99.3% hombres con un salario promedio de $6,660 pesos y 0.67% mujeres con una percepción de $8,770 pesos. Las entidades con mayor fuerza laboral fueron el Estado de México con 41,300, Jalisco con 16,600 y Guanajuato con 13,600.