Gas LP: Gaseros advierten un nuevo paro si el Gobierno no atiende sus demandas

El Gremio Gasero Nacional advirtió que si el Gobierno federal no atiende sus peticiones ante el tope de precios del Gas LP volverán a levantar un paro, como sucedió hace una semana.

Adrián Rodríguez, presidente del Gremio Gasero del Valle de México, abundó en que a la fecha no han obtenido respuesta por parte del Gobierno federal ni las autoridades de energía respecto a su solicitud de diálogo y la instalación de mesas de trabajo para abordar el precio máximo del Gas LP que implementó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Entre sus peticiones resalta el tener mayores ingresos de ganancia, de entre 10 y 15 por ciento a lo que percibían antes de que se toparan los precios del Gas LP, así como evitar un oligopolio entre las distribuidoras en el país.

"Qué va a pasar, no lo sé. Los compañeros ya no aguantan. Nos ven tibios, no lo somos. Hemos querido mostrar voluntad, no nos faltan agallas ni coraje para hacerlo. Queremos llegar acuerdos que convengan a los distribuidores comisionistas y a los consumidores", destacó.

El también vocero del Gremio Gasero Nacional indicó que su margen de ganancia actualmente es de 50 centavos, cuando antes era del triple; por lo que no es suficiente para las 16 mil familias que dependen del negocio, en el que participan madres de familia.

En promedio, abundó, un comisionista surte de 800 a mil litros de este combustible, lo que representa una ganancia de 500 pesos. Es por esto que "la paciencia se agota", al igual que los recursos que tienen para sortear la situación mientras llegan a un acuerdo.

ANR