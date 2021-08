Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, replica a AMLO: “disenso no siempre es confrontación”

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, consideró que en la democracia, el disenso no siempre es confrontación, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamara “ultratecnócrata” por decir que no es posible utilizar los 12 mil millones de dólares que México recibirá del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda pública anticipadamente.

Esquivel Hernández, quien fue propuesto por AMLO para integrar la Junta de Gobierno del Banxico, escribió en su cuenta en Twitter: “En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida”.

En la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo criticó al economista, al calificarlo de “ultratecnócrata”: "Estaba viendo que Gerardo Esquivel ya se volvió ultratecnócrata, criticando que no se puede (pagar deuda pública con recursos del FMI); no se puede porque no se quiere. Pero es que son muy cuadrados (…) Se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México".

Esto, luego de que Gerardo Esquivel, señaló en redes sociales el 11 de agosto pasado que los 12 mil millones de dólares que recibirá México, como parte de una asignación que hará el FMI, no se pueden utilizar para pagar la deuda del país, como buscaría AMLO.

“Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”, escribió Esquivel Hernández en Twitter.

El Presidente López Obrador dijo ese miércoles que se podría pagar deuda pública anticipadamente con los recursos que el FMI anunció en julio como una asignación de 650 mil millones de dólares de DEG entre sus miembros, para dotarlos de liquidez, apuntalar sus reservas y dinamizar sus economías, de los cuales México recibiría 12 mil millones de dólares.

