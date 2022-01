No habrá apagones con reforma eléctrica: Manuel Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, afirmó que no habrá apagones en caso de que se apruebe la reforma eléctrica.

Durante el parlamento abierto para la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, la diputada del PRI, Blanca Alcalá, lo cuestionó sobre cuáles son los riesgos y qué medidas están tomando para evitar que ocurra un apagón en los primeros días tras la aprobación de la reforma eléctrica.

“¿Qué va a pasar cuándo se apruebe la reforma constitucional? No va a haber ningún apagón”, respondió Bartlett. “Con la CFE sí va a haber luz, sí va a haber electricidad y vamos a cuidar que México no pague tarifas comerciales, ni Texas pudo. Tenemos que tener una protección a la población y eso lo da la CFE, el Gobierno mexicano, no lo dan los privados”, sostuvo.

El funcionario acusó que la reforma impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto se tardó en implementar las leyes secundarias y manuales tres años; en cambio, dijo que la reforma eléctrica se implementará desde el primer día tras su aprobación, como está establecido en los artículos transitorios.

“No podemos esperar a que se esperen 20 leyes, reglamentos y manuales porque el sistema eléctrico no puede estar un día sin control”, apuntó; señaló, además, que la CFE no requiere órganos reguladores.

El director de la CFE también arremetió contra los órganos reguladores, a los que calificó como una invención en contra del Estado.

“A la CFE la maneja la Comisión Reguladora de Energía. Un sistema que es fundamental para el país lo maneja un órgano regulador (…) una visión neoliberal de reducir el Estado a la nada”, criticó.

Bartlett Díaz señaló que los legisladores deben regular a la CFE para que “no abuse y se convierta en un monstruo, como se le señala ahora”.

CEHR