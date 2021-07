¿Qué hay que tener en cuenta al adquirir una tarjeta de crédito?

Tener una tarjeta de crédito puede representar muchos beneficios, siempre y cuando se utilice de forma responsable. Contar con un plástico de este tipo permite financiar la compra de un bien o servicio, así como crear un buen historial crediticio.

En México solamente 40.6 por ciento de los pobladores cuentan con tarjeta de crédito, de acuerdo con datos del coach financiero Coru. En este sentido, un usuario primerizo debe considerar algunos factores antes de contratar este producto, ya sea en la banca tradicional o en una fintech.

¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito?



Lo primero que se debe conocer es cómo funcionan las tarjetas de crédito: el banco presta dinero bajo la promesa de devolverlo en un plazo determinado. Así de sencillo.

En caso de no hacerlo, la institución cobrará intereses y los hay de diferentes tipos: los ordinarios, es decir, el porcentaje que las instituciones financieras le cobran a los usuarios por no liquidar el total de su saldo cuando llega la fecha de pago; los moratorios, que se derivan del retraso en la fecha de pago y cuando no se cubre.

Además de los intereses por disposición de efectivo. En este sentido, una tarjeta de crédito puede ser un arma de doble filo, pero si se utiliza de forma correcta, puede facilitar alguna compra.

En algunos casos existe la posibilidad que las compras se paguen a mensualidades sin intereses o recibir bonificaciones.

“Para usar una tarjeta de crédito de manera correcta es importante que el o la tarjetahabiente entienda cómo funciona este producto y conozca los compromisos que adquieren al contratarla. Además, lo recomendable es que se busque el producto que mejor se adapte a nuestro presupuesto y necesidades”, señala Iván Hernández, Co Founder & Head of Product de Coru.

Tips para tener una tarjeta de crédito

Si se busca sacar una primera tarjeta de crédito, pero prevalecen las dudas, Coru brindó algunos tips: