HOT SALE 2022: 5 tips definitivos para comprar online de forma segura

La percepción de seguridad al comprar durante HOT SALE 2022 es muy alta, ya que el 94 por ciento de los potenciales compradores dicen sentirse seguros al comprar en línea durante la campaña de venta online más grande de México, organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), reveló el reporte de Expectativa de Compra del evento.

La AMVO recordó que este año, la novena edición de HOT SALE inició el lunes 23 de mayo y terminará el martes 31; aunque la percepción de seguridad al comprar por Internet ha ido incrementando año tras año, consideró fundamental que los consumidores puedan realizar de sus compras en línea de manera segura.

Estos son cinco consejos de la AMVO que te ayudarán a disfrutar de HOT SALE 2022 de manera segura:

1. No uses conexiones de WiFi públicas. La recomendación es usar la red de WiFi de casa, tus datos celulares o una red segura con clave para acotar los riesgos de poner tus datos personales e información bancaria.

2. Busca la “S”. Asegúrate de que el sitio en el que vas a comprar tenga en la barra de direcciones https, la “s” significa que el sitio es seguro; esto también lo indica el candadito al principio de la dirección web.

3. ¿Qué opinan los demás? Si desconfías de algún sitio web, alguna marca o algún producto o servicio, nunca falla revisar las opiniones de otros compradores, además de rectificar a través del sitio oficial www.hotsale.com.mx si la marca o servicio pertenece al listado de empresas participantes en la campaña. Este es uno de los grandes beneficios de comprar online.

4. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Todos buscamos los descuentos más atractivos durante HOT SALE, pero si encuentras descuentos extremos o precios sospechosamente bajos, lo más seguro es que debas desconfiar, ya que se puede tratar de un fraude. No olvides comparar el precio en otras tiendas, así como la reputación del sitio web.

5. Que no se te pasen las letras chiquitas. Una buena promoción o descuento puede no ser lo que esperabas si no revisas la política del vendedor sobre envíos, devoluciones y garantías. Por ello nunca debes ignorar las letras pequeñitas o, de preferencia, ve directo al apartado sobre términos y condiciones para que nunca te tomen por sorpresa.

La novena edición de HOT SALE contará con Kueski como patrocinador oficial, convirtiendo a Kueski Pay en la principal opción de pago durante estos nueve días, lo cual permitirá que millones de mexicanos compren sin necesidad de tarjetas o bancos.

