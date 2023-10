IDET expresa preocupación por ‘abusos’ de YouTube.

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) se pronunció hoy contra YouTube, plataforma de video de Google en México, de la cual acusó que, a causa de una falta de regulación en el país, “abusa de la ausencia de obligaciones en materia de uso de información y contradice datos del IFT e Inegi para proveer datos incorrectos a los anunciantes”.

Lo anterior, luego de que en su más reciente reunión con anunciantes, la plataforma digital de video asegurara que es más vista que toda la televisión en México, queriendo generar una percepción favorable entre el mercado y anunciantes, de cara a sus inversiones en publicidad para el año entrante.

YouTube, acusó el IDET, “habría manipulado abiertamente la información sobre su alcance entre las audiencias de México, en un afán oportunista para atraer la inversión publicitaria de anunciantes y agencias de medios” usando indebidamente información de un estudio de Nielsen que está en etapa experimental y que carece por completo de rigor metodológico y estadístico como para hacerlo representativo a nivel nación.

Y es que en un afán por querer legitimar la fuente de su información, YouTube usó el nombre de un reporte experimental de la empresa de medición de audiencias, cual si se tratara de los estudios de audiencias que la empresa lleva años haciendo en México y otros países del mundo, no de uno que contemplaba la participación de únicamente 200 personas y que claramente dijo a quienes tenían acceso al mismo, que no tenía datos comparables con otros servicios como el de la televisión lineal.

La última Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2022 (ENCC) del IFT arroja que el medio audiovisual más visto del país es la televisión abierta, con más de 90 millones de mexicanos diariamente. El dato del Instituto contrasta con lo manejado públicamente por Youtube y en desplegados de prensa, en donde la plataforma de Google asegura que “6 de cada 10 mexicanos prefieren Youtube sobre la televisión” y que “en mayo de 2023 llegó a más de 65 millones de personas mayores de 18 años”, entre otras afirmaciones.

Think Tanks como The CIU han encendido las alertas ante los excesos de Youtube en México y que aparentemente no hay un control o un piso parejo respecto a los medios que sí son regulados en el país por el IFT y la Cofece, en tanto que organizaciones como el IDET han hecho un llamado a las autoridades mexicanas para “investigar estas prácticas y generen condiciones para construir en México un marco legal y regulatorio que imponga obligaciones a las plataformas digitales, que eviten que incurran en conductas oportunistas o indebidas, tal como ya lo han empezado a hacer autoridades de otros países” como Estados Unidos, Reino Unido, España y Francia, por mencionar algunas.

Al cierre de esta nota, ni Youtube ni las autoridades regulatorias mexicanas han reaccionado al pronunciamiento del IDET, asociación civil integrada por más de 70 expertos en telecomunicaciones de México.

JVR