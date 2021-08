IFT: Libertad tarifaria de América Móvil no va en contra de la competitividad

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aseguró que la libertad tarifaria que otorgó la empresa América Móvil, del empresario Carlos Slim, no va en contra de la competitividad del mercado.

En una sesión virtual, Víctor Manuel Rodríguez, titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, expuso que en los 52 municipios con libertad tarifaria para América Móvil se cumplieron criterios de medida de competencia y el comportamiento del agente económico preponderante.

“El Instituto no pierde de vista que es un regulador de competencia y que la regulación tiene que beneficiar a la competencia que permita que los usuarios puedan acceder a servicios con mejores precios, mayor calidad y mayor diversidad. No se establece una regulación en contra de la competencia”, señaló, al aclarar que no se atenta tampoco el T-MEC.

A partir de mañana, América Móvil y Telmex-Tenor podrán aplicar la libertad tarifaria que les fue otorgada en 52 municipios. Asimismo, el titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT descartó que se atente la reforma en telecomunicaciones de la anterior administración, pues las empresas que deseen invertir aún lo pueden hacer.

El pasado 6 de agosto, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó los Criterios y Umbrales de los Parámetros para determinar la libertad tarifaria para el servicio que prestan las empresas mayoristas del AEPT a sus competidores y que consiste en el acceso indirecto a una parte de su red, conocida como el bucle local.

El IFT sostuvo que en los 52 municipios se derivó de una dinámica de competencia, producto de la reforma en telecomunicaciones y de medidas regulatorias impuestas al operador preponderante en el sector de las telecomunicaciones.

Dicho sector dejó de ser el principal proveedor del servicio de banda ancha fija, por lo que sus competidores Grupo Televisa, Megacable y Total Play son quienes mantienen las mayores participaciones de mercado.

Por ejemplo, de 2015 a 2020 la evolución del porcentaje de mercado en los 52 municipios para América Móvil pasó de 52.6 por ciento a 35.7 por ciento; en de Televisa, pasó de 23 por ciento a 26.2 por ciento; Megacable, también de 23 por ciento a 24.5 por ciento; y Total Play, de 1.4 por ciento hasta 13.6 por ciento.

Respecto a la queja de América Móvil por sólo permitirles la libertad tarifaria en 52 municipios, Víctor Manuel Rodríguez mencionó que no buscaban dar una cifra en especifico; incluso, primero se habían contemplado 90 localidades, pero por sus mediciones se fueron reduciendo.

EGC