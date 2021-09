Va 70% de plantillas bajo contratación directa: IMSS

Como parte del cumplimiento de la reforma que prohíbe el outsourcing, hasta el momento se tienen contabilizados siete mil 500 registros patronales que buscan migrar hasta 70% de su plantilla laboral a un esquema directo, informó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La directiva del IMSS expuso que otros representantes de compañías no han hecho el trámite, aunque es un proceso por el que todos tienen que pasar. Incluso, dijo, con las impugnaciones que se han presentado podrían esperar las resoluciones finales, lo que complica su registro patronal por clase.

El próximo 17 de septiembre las empresas que ofrecen algún servicio especializado tienen que enviar al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) su primer informe cuatrimestral, en el que deben reflejar los contratos que realizaron desde el 24 de abril. López Castañeda descartó una prórroga por la celebración de las fiestas patrias.

“Nosotros no tenemos un indicio de que haya algo mal en el sistema o por lo cual no se pueda cargar. Entiendo que son fechas patrias y no me gustaría quitarles el festejo, pero en principio la obligación no hay forma de prorrogarla, y sería el 17, entonces quedan 13, 14 y 15 para hacerlo ”, aclaró.

Al respecto, manifestó que hay algunos supuestos donde puede quedar pendiente el registro; por ejemplo, cuando quedó en suspenso algún dato que no se proporcionó correctamente y la autoridad tiene un período de tiempo para hacer las aclaraciones con el contratista y la corrección con la empresa.

En esos casos, comentó, pudieran no empatar los tiempos, por lo que se procede a que presenten la informativa de contratos, si es que los hay, que se celebraron en ese período para evitar algún tipo de sanciones, pues la simulación de servicios especializados tiene sanciones iguales a la defraudación y pagar más de cuatro millones de pesos.

KEFS