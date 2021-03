Industriales manifiestan urgencia de una legislación federal respecto a los plásticos

Los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), manifestaron la urgencia de una regulación federal que ponga orden a los más de 183 proyectos de iniciativas de Ley que existen en el Congreso para prohibir, sustituir o reducir el consumo de los plásticos.

El presidente de la ANIPAC, Aldimir Torres Arenas, dijo que estas iniciativas, aunado a que 28 estados cuentan con leyes aprobadas o publicadas contra dichos productos, ha provocado una situación compleja para el sector y un desorden en el proceso de legislación a nivel estatal y municipal, por lo que se requiere una regulación federal.

Al hablar sobre los retos y oportunidades derivados del contexto regulatorio de los productos plásticos, en la Semana del Bienestar evento organizado por la Universidad La Salle y la ANIPAC, detalló que para lograr un proceso legislativo primeramente se tienen que medir impactos a través de un análisis de ciclo de vida, generar una norma, regular y en caso de ser necesario prohibir.

A un año de prohibir las bolsas no vemos una mejora en la contaminación, porque se hizo al revés, pues no hay una regulación de bolsas que te diga que el producto es compostable, porque no hay quien lo regule, detalló.