Insurtech va por mercado no asegurado

Con el objetivo de disminuir la brecha de mexicanos que no aseguran su auto por considerarlo caro, la insurtech Miituo ofrece una póliza de pago por kilómetro 53 por ciento más barata que un contrato tradicional, destacó Leonardo Cortina, CEO de la firma.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), cerca de 70 por ciento de las personas que tienen un auto no lo asegura por considerarlo caro, no usarlo con frecuencia, desconocimiento de cómo contratarlo, así como la idea de que no les va a suceder algún accidente. El fundador de Miituo mencionó que, desde hace cuatro años, detectaron una oportunidad para que la gente proteja su auto. Dijo que las personas que no usan con frecuencia su coche tienen razón al no querer pagar la misma cantidad por un seguro respecto a los mexicanos que sí están detrás del volante por más tiempo.

Sostuvo que una póliza tradicional al año cuesta hasta ocho mil 500 pesos, pero con la opción de sólo pagar los kilómetros que se recorren baja hasta tres mil 500 pesos mensuales.

“Toda la interacción con el cliente es a través de la aplicación. La industria de los seguros históricamente no ha sido bien vista por los clientes por la costumbre de pensar que es difícil lidiar con las compañías. Lo que nosotros hacemos es que la experiencia de tratar con el seguro sea sencilla”, dijo en entrevista con La Razón.

Este tipo de negocio encontró una ventaja en el confinamiento por la pandemia de Covid-19, ya que al no existir la necesidad de transportarse, el pago por kilómetro se volvió ideal, indicó Cortina.

Dijo que de un año a la fecha crecieron 200 por ciento en clientes nuevos, porque el producto se pudo adaptar. “La gente se quedó, pero también mucha gente se cambió de una póliza tradicional a nosotros”.

Para el cierre de año esperan llegar a 45 mil pólizas vendidas. Asimismo, expresó que las insurtech no pretenden desaparecer a las aseguradoras tradicionales, sino buscan complementarlas. Incluso, Miituo trabaja con Seguros Atlas en la suscripción de sus pólizas.