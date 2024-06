Sector automotriz

Luciana Herrmann, directora de Comunicación de Nissan América Latina, fue distinguida como 'Woman of Worth 2024' por WWCOTY Nissan América Latina se enorgullece en anunciar que Luciana Herrmann, directora regional de Comunicación, ha sido distinguida con el prestigioso premio internacional 'Woman of Worth 2024', otorgado por el Women's Worldwide Car of the Year