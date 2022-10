Mantiene sistema de salud rezago presupuestal superior a 3% del PIB

El presupuesto para salud mantiene una brecha histórica de rezago superior a 3 puntos del PIB. Este atraso limitó la capacidad de respuesta del sistema de salud a la crisis sanitaria, reveló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); y destacó que continúan debilitados los servicios de salud a la población sin seguridad social .

Al presentar los estudios del análisis ¿México está preparado para enfrentar próximas pandemias? la analista del CIEP, Alejandra Macías, expuso “hay una brecha de 3 puntos del PIB para contar con un sistema de salud universal; generalmente se gasta entre 2.8 y 2.9 por ciento del PIB; pero necesitamos el doble para poder tener un mejor sistema de salud”

En este contexto, precisó que el aumento presupuestario para 2023 continúa sin ser un financiamiento sostenible que atienda la transición epidemiológica.

Alejandra Macías detalló que 2021 a 2022, el presupuesto vinculado “Salud y Bienestar” disminuyó 3.8 puntos porcentuales. Tan solo el gasto para atención a mujeres con cáncer de mamá cayó 50 por ciento.

Macías dijo que es necesario que en el marco de la discusión del presupuesto, los diputados dejen atrás la visión de corto plazo en materia de salud , debido a los constantes cambios epidemiológicos y demográficos.

A su vez, expuso que la asignación del presupuesto en salud, no debe considerarse de manera aislada y minimizada porque “dentro del gran pastel del presupuesto, los recursos se están yendo a otra parte que no es precisamente la salud. El presupuesto no está equilibrado”.

Puntualizó que los retos de la pandemia no se reflejaron en aumentos significativos al sector salud, sino que se llevaron a cabo reasignaciones de gasto que solo modificaron las prioridades de gasto de manera temporal; desde 2021, regresaron a su estructura previa a la pandemia.

Por su parte, la también analista del CIEP, Judy Snyacen, propuso redireccionar la recaudación del Impuesto sobre Productos y Servicios (IEPS) relacionado con salud, al presupuesto de ese rubro, que si bien es una medida de corto plazo, ayudaría a desahogar la falta de recursos en el sector .

Dijo que esta estrategia ya es aplicada en otros países y la intensificaron derivado de la pandemia; algo que no se hace en México.

DGM