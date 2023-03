Mastercard, por la inclusión financiera y social

Mastercard reducirá el uso de dinero físico y acercará al mayor número de población de segmentos sociales y empresariales los servicios financieros electrónicos y digitales como estrategia de inclusión. Esto, sin dejar a un lado el acompañamiento y fortalecimiento de las fintech para fungir como un mediador con la banca tradicional, explicó en entrevista con La Razón el vicepresidente de Ventas para Mastercard México, Jesús Vélez.

¿Cuáles son los principales objetivos en los que Mastercard trabaja actualmente? Tenemos cuatro objetivos principales: la inclusión financiera, la digitalización de servicios financieros, particularmente pagos, apoyo a mejores soluciones para Pymes y, por último, el fortalecimiento de los nuevos jugadores en el mundo financiero; aquellos que son disruptores; pero al mismo tiempo también queremos apoyarlos para que tengan colaboraciones más eficientes con los jugadores tradicionales, es decir, los bancos regulados.

¿Cuáles son las estrategias de la empresa para avanzar en la inclusión financiera? Tenemos mucho mercado potencial, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2022 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo alrededor de 68 por ciento de la población cuenta con un servicio financiero o bancario; por lo que todavía tenemos una oportunidad importante.

La educación financiera nos corresponde a todos. Es un rol que todos debemos jugar desde la trinchera que nos corresponda. Mastercard, a través de la tecnología y programas didácticos está impulsando la inclusión para que cada vez más segmentos de la población entiendan y se beneficien de los medios electrónicos y digitales

Jesús Vélez

Vicepresidente de Ventas, Mastercard México

¿Para Mastercard, cuál es el principal reto en ese rubro? Definitivamente, ampliar la base de jugadores que están interesados en aquellos segmentos que no tienen o no tenían acceso a servicios financieros. Veníamos de un mundo donde estábamos muy enfocados en la parte media de la pirámide. A partir de 2021 tenemos jugadores que están entrando con modelos alternativos para quienes no habían tenido acceso a servicios financieros. Entonces, tenemos que lograr que cada vez más jugadores tengan acceso tanto de ingreso como de dinero; con ello los vamos a fortalecer sin que tengan tantos requerimientos de inversión para formar parte del mundo financiero.

¿Cuáles son los principales avances de Mastercard en digitalización? Cuando hablamos de digitalización, Mastercard ha hecho un esfuerzo muy importante de inversión a nivel de tecnología y de creación de protocolos, tal es el caso de la cámara de compensación que es sin duda una punta importante de innovación para el mercado mexicano. Está también el programa que le llamamos Digital First y lo que tratamos de hacer es crear una serie de soluciones que permitan que los clientes tengan soluciones digitales ‘de punta a punta’, es decir, desde la adquisición, hasta los esfuerzos de retención de una cliente.

¿Cuál es la importancia de las Pymes para Mastercard? En Pymes es donde vemos un gran impulso y apetito de los jugadores, sobre todo en cómo facilitar procesos. Tal es el caso de pagos, dispersión de nómina; así como ayudar a estas empresas a que sus canales de comercialización electrónica crezcan de manera adecuada.

Mastercard ofrece pagos de facturas en terminales Fotos: Especial

¿Cómo ha fortalecido Mastercard su presencia a través de las fintech y cómo estas nuevas opciones financieras se benefician de la experiencia de la empresa? El campo de acción de Mastercard en el mundo fintech tiene una gran oportunidad; tan sólo en 2022 inició con 653 jugadores registrados que se encuentran a lo largo de la cadena de valores de servicios financieros. Ahí lo que estamos tratando de hacer este año es continuar fortaleciendo nuestra presencia como Mastercard en estos nuevos jugadores; lo que da confianza al usuario de esos servicios y, al mismo tiempo, ser como un orquestador del ecosistema de pagos para que haya más colaboración con jugadores tradicionales.

¿Mastercard apuesta a reducir el uso de dinero físico? Así es. Es más seguro y rápido. Queremos llegar desde la señora que vende pan y café afuera de una estación del Metro y que acepte pago con tarjeta, hasta aquellas empresas y personas que usen los medios electrónicos en su diario vivir. Al igual que mucha gente, también hay comercios que no han tenido acceso a la facilidad de aceptar una tarjeta que es mucho más simple y seguro porque no tienes que cargar con efectivo. En esos dos lados es en lo que vamos a tener que trabajar todavía mucho para proporcionar mejor tecnología y trabajar mucho más de cerca.