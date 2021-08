Mayor salario y flexibilidad de horario, las nuevas prioridades al buscar trabajo

Entre las prioridades que tienen las personas a la hora de buscar trabajo son un mayor salario, más prestaciones y flexibilidad de horario , dio a conocer una encuesta realizada por Indeed, portal dedicado a la búsqueda de empleos.

Manifestó que si bien las personas ocupadas actualmente no piensan soltar sus empleos, las empresas también deben poner atención a las necesidades demandadas por la fuerza laboral para que el mercado se fortalezca.

En este sentido, lo más importante para los profesionales a la hora de buscar trabajo es un mayor salario, con 69 por ciento de las preferencias; seguido de los beneficios como reparto de utilidades y bonificaciones por alcanzar metas, con 63 por ciento; y mayor flexibilidad con la posibilidad de mezclar trabajo presencial y remoto, con 47 por ciento.

“El salario y los beneficios juegan un factor indispensable, tomando en cuenta que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria aumentó en 3.8 puntos a nivel nacional. Esto permea en todo el país, además de que la inflación no cede, con una tasa anual de 5.88 por ciento en julio”, sostuvo Indeed.

Además, mencionó que los tres aspectos esenciales que les gustaría conocer a los profesionales antes de decidir trabajar para una empresa o aceptar una oferta de trabajo son de nuevo el salario y los beneficios, con 78 por ciento; las horas de trabajo y vacaciones, con 47 por ciento, y la responsabilidad social, acciones de diversidad e iniciativas de la empresa, con 39 por ciento.

Para ello, buscar información sobre las compañías en las que a los profesionales les gustaría trabajar resulta mandatorio. En este rubro, 67 por ciento lo hace ingresando en el sitio web oficial de la empresa; 58 por ciento investiga a través de redes sociales, y 46 por ciento se informa en sitios de trabajo.

Las prioridades de los profesionales se han ido configurando con la pandemia, lo que antes era relevante deja de serlo en cuanto cambia su entorno, y para satisfacer sus necesidades cada vez más recurren a fuentes para informarse Luis Vidrio

​Director de ventas para Indeed

PERSPECTIVAS DEL MERCADO LABORAL

La encuesta de Indeed también reveló que 69 por ciento de las personas con alguna ocupación no planean buscar empleo el próximo año; 24 por ciento afirmó que está feliz en su trabajo actual.

Otro 36 por ciento indicó que no está en sus planes buscar trabajo, pero está abierto si surge una oportunidad; y el nueve por ciento restante no quiere arriesgarse a ingresar al mercado laboral en la crisis.

Un 18 por ciento señaló que quiere un trabajo diferente al que tiene ahora, por lo que buscará uno nuevo el próximo año.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi señalan que la necesidad de empleo asciende a 17 millones 246 mil 975 vacantes si se suman los desempleados, los que buscan un trabajo diferente y los que no están buscando una plaza, pero están abiertos a nuevas oportunidades.

Los motivos principales por los que los profesionales rechazarían una oferta laboral son un salario y beneficios insuficientes, con 76 por ciento; la mala reputación de la empresa, con 55 por ciento; y los malos comentarios de los empleados, con 33 por ciento.

