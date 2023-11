¿No te gusta el agua simple? Estos son los concentrados con menos azúcar para ponerle sabor

Es super importante tomar suficiente agua al día para mantenernos hidratados, pero a veces a la hora de comer se necesita una bebida para acompañar que no sea agua natural y recurrimos a los refrescos y más en esta temporada de posadas y fiestas navideñas; sin embargo, hay una opción un poco más sana: las agüitas de sabor, ya sea con fruta o de concentrado de sabor.

Pero seamos honestos, hay algunos concentrados de sabor que son muy dulces y contienen también muchas calorías, al grado que no hay diferencia en si nos tomamos un agua preparada con estos productos o un refresco. Para que esto no te pase, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó que los siguientes concentrados para preparar agua de sabor son los que menos azúcar tienen.

Los concentrados de sabor para agua con menos azucar, según Profeco

En un Estudio de Calidad elaborado en julio de este año, la Profeco analizó 20 concentrados de los sabores tamarindo, jamaica y horchata de diferentes marcas, en los que revisó que cumplieran con las normas de calidad y que no rebasaran la cantidad recomendada de ingredientes como:

Endulzante

​Espesante

​Colorante

​Saborizante

​Acidulante

​Conservador

También verificó que tanto de ingrediente natural (extracto) contenían y que su información concordara con su contenido, así como tuvieran los etiquetados de advertencia. En conclusión, determinó que estos concentrados de sabor cumplieron con todas las pruebas y tuvieron menos azúcar.

Concentrado Deliciosa sabor Jamaica sin azúcar

El concentrado de sabor jamaica sin azúcar de la marca Deliciosa en su presentación de 700 mililitros obtuvo "Excelente" ya que no contiene: endulzante, espesante, colorante y saborizante. Sí posee jamaica natural y tiene un precio de 45 pesos por envase.

El concentrado de sabor jamaica sin azúcar de la marca Deliciosa en su presentación de 700 mililitros obtuvo "Excelente" ya que no contiene: endulzante, espesante, colorante y saborizante. Foto: Profeco

Concentrado sabor jamaica sin azúcar de DELSOL

Este concentrado en su presentación de 5 litros de igual manera no posee calorías ni azucares totales, sin embargo, la información que presenta en su contenido no es clara y no contiene Jamaica en polvo, aunque la declara. También posee:

Saborizante: De jamaica

​Ingrediente natural: Jamaica

​Espesante: Goma xantana

​Colorante: Rojo 40 y Azul 1

El concentrado Del Sol sabor jamaica en su presentación de 5 litros de igual manera no posee calorías ni azucares totales. Foto: Profeco

Concentrado sabor jamaica sin azúcar de F-Díaz

También el concentrado de la marca F-Díaz en su presentación de 1 litro no contiene azucares totales ni calorías, sin embargo, en su etiquetado asegura tener "100% fruta natural" y esto es falso. Asimismo, posee colorante Rojo 40 y Azul 1.

El concentrado de la marca F-Díaz en su presentación de 1 litro no contiene azucares totales ni calorías, sin embargo, en su etiquetado asegura tener "100% fruta natural" y esto es falso. Foto: Profeco

Concentrado tamarindo sin azúcar de la marca Deliciosa

También de la marca Deliciosa, pero en su sabor tamarindo, fue otro de los concentrados que no tiene azucares totales y calorías. Además, tampoco contiene endulzante, espesante, colorante y saborizante.

El concentrado Deliciosa, pero en su sabor tamarindo, fue otro de los concentrados de agua de sabor que no tiene azucares totales y calorías. Foto: Profeco

Concentrado tamarindo sin azúcar de la marca Del Sol

Otro concentrado de sabor para agua que tiene menos azúcar es el de la marca Del Sol, en su sabor tamarindo ya sea en su presentación de 5 litros o de 2L. Pero sí tiene entre sus ingredientes:

Saborizante de tamarindo.

​Espezante de goma xantana.

​Colorante de caramelo.

Además, en la presentación de 2 litros, el concentrado Del Sol también posee endulcolorante de sucralosa y acelsufame K.

Otro concentrado de sabor para agua que tiene menos azúcar es el de la marca Del Sol, en su sabor tamarindo. Foto: Profeco

Los concentrados de sabor que más azúcar contienen, según Profeco

Finalmente, la Profeco también dio a conocer los concentrados para preparar agua de sabor que tienen mucha azúcar y calorías, con el fin de que las personas eviten su consumo por ser dañinos para la salud.

Estos son los concentrados para preparar agua de sabor que más azúcar y calorías contienen, según Profeco. Foto: Profeco

