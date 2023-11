Estos multicontactos son peligrosos para conectar tus series de luces navideñas, según Profeco

Estas épocas son de fiesta y de analizar lo que hemos hecho a lo largo de un ciclo, de todo un año. La decoración para mantener un ambiente de paz y armonía son fundamentales para tener una Navidad tradicional y las luces no son la excepción en esto. Sin embargo, también pueden resultar peligrosas en caso de que no tengan una buena conexión o que su calidad sea tan baja que las den a un precio muy por debajo del convencional en el mercado.

Para esto, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio para saber cuáles son esas marcas de extensiones y multicontactos que te pueden poner en riesgo no sólo a ti sino también a tu familia. No te arriesgues y checa las marcas que no son para nada recomendadas por la dependencia.

Marcas de multicontactos para tus luces navideñas reprobadas por Profeco

Profeco analizó un total de 28 modelos de extensiones eléctricas y barras multicontacto, de las que 9 marcas fueron reprobadas. Recordó al consumidor, además, que es importante también hacer una buena elección del árbol de Navidad para que, si es artificial, tenga la leyenda "resistente al fuego", en la etiqueta.

Las marcas que Profeco no te recomienda para adquirir por considerarlas peligrosas son:

OSMI de 76 centímetros

​Sanelec de 40 centímetros

​OSMI de 75 centímetros

​Sanelec de 50 centímetros

​Home Supplies Top Power DR-1512 de 45 centímetros

​Home Supplies Top Power HHS-XM3G de 45 centímetros

​Steren con supresión de picos de 30 centímetros

​Sanelec con supresión de picos de 75 centímetros

​Fulgore con supresión de picos de 50 centímetros

Series de luces navideñas. Especial

Recomendaciones de Profeco para comprar las luces de Navidad

En este análisis realizado apenas el año pasado, Profeco compartió algunas recomendaciones para que puedas comprar las luces de Navidad sin que ésto represente un riesgo para ti y los tuyos. Debes tomar en cuenta que tanto las series de luces navideñas, como los artículos decorativos asociados a las fiestas decembrinas, deben tener la leyenda de la Norma Mexicana NMX-J-588-ANCE-2017, misma que expresa "Productos Eléctricos-Artículos Decorativos y de Temporada-Seguridad".

Si encuentras la etiqueta con esa leyenda en las series de luces navideñas y en los artículos alusivos, quiere decir que los productos que vas a comprar fueron sometidos a las respectivas pruebas de calidad y que cumplen los requisitos para considerarse seguros.