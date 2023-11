Mercado Libre: Lanza créditos de consumo para los compradores de la plataforma online.

Tras cumplir 20 años de presencia en México, la compañía Argentina Mercado Libre decidió dar un paso más involucrándose en el sector financiero ofreciendo créditos, en un primer momento, para los vendedores de la plataforma y fue así como durante el 2018 colocó más de 1.2 millones de pesos destinados a capital de trabajo. Pero claro, como nos tiene acostumbrados este gigante con presencia continental, demostraron que este año van por más al anunciar el próximo lanzamiento de los créditos de consumo para los compradores de la plataforma.

Ante la noticia que seguramente sacudirá el mercado financiero en nuestro país, fuimos a buscar las palabras del director de Mercado Libre en México, el señor David Geisen, para que nos cuente cómo es esta nueva opción de financiación disponible a través de la unidad de negocios adicional Mercado Créditos y en qué se diferencian estos préstamos de los que ofrecen tradicionalmente los bancos. Para nuestra fortuna, Geisen no tuvo inconvenientes en responder a las siguientes consultas.

¿Cómo les está yendo con los créditos en el país?

Más allá de los buenos resultados obtenidos con los créditos al consumidor final en Argentina y otros países de América del sur, como en México aún no hemos desembarcado con los créditos de consumo, puedo comentarte como ha sido la experiencia con respecto a los créditos para vendedores y emprendedores comenzado por destacar que esta ha sido mejor de lo que esperábamos, pues, hemos otorgado más de 100 millones de pesos distribuidos entre unos 10 mil vendedores quienes tienen la posibilidad de solicitar entre 3 mil y 2 millones de pesos.

Una prueba del éxito de nuestra apuesta es que el 80 por ciento de quienes accedieron a un crédito volvieron a solicitar otro y que, de ese universo de usuarios, 8 de cada 10 han conseguido aumentar a más del doble sus niveles de facturación.

¿Quiénes pueden obtener los créditos al consumidor de Mercado Libre?

Nos gusta hablar más de Mercado Crédito que de Mercado Libre, ya que, la primera es la plataforma que hemos desarrollado para atender esta unidad de negocios. Dicho esto, debo decir que los créditos de consumo están destinados para los usuarios que ya compran productos en nuestra plataforma a quienes los tendremos precalificados, por lo que, no demorarán más de unos minutos en obtener su préstamo. De esta manera, entramos a competir fuertemente con otras fintechs y ni que hablar con los bancos de los cuáles muchos no han evolucionados sus servicios para ofrecer respuestas tan veloces como la nuestra.

¿Cómo se realiza la evaluación crediticia?

Aquí nos detenemos en uno de los aspectos que marcan más diferencias entre los distintos tipos de créditos en México disponibles en la actualidad con lo que ofreceremos en unos pocos meses, ya que, como gran parte de nuestros usuarios llevan años interactuando con la plataforma, tenemos información de sobra acerca del comportamiento de cada uno de ellos con respecto a las compras y ventas de productos dentro del sitio. En este sentido, vamos a estar analizando, por ejemplo, los tipos de productos que compran, de qué modo los compran si en un pago o con tarjeta, como se mueven dentro del sitio, cuánto compran, junto a muchos aspectos más que todavía estamos definiendo.

De este modo, se entregarán las primeras líneas de crédito a aquellos usuarios que tengan una mayor trayectoria de compra en Mercado Libre, luego, analizamos cómo se comportan con los pagos correspondientes y de esta forma vamos creando un historial crediticio que forma un “un puntaje” a partir del que se van aprobando o no los futuros créditos de dichos usuarios.

Entonces, a diferencia de los que sucede con los bancos que piden a sus clientes información sobre sus ingresos, tipo de empleo o datos demográficos, solo nos basamos en los datos que surgen de nuestra relación con los usuarios.

¿Los créditos son en efectivo?

No, los créditos que otorgamos serán recursos que los usuarios solo podrán utilizar para comprar productos dentro de Mercado Libre, de esta forma, se cierra el círculo porque con los préstamos a vendedores y emprendedores ayudamos a estos a aumentar su stock para cubrir una demanda que crecerá a partir de que los compradores tengan la posibilidad de obtener el dinero necesario para comprar los productos que estos mismos se encuentran vendiendo. En definitiva se trata de un círculo virtuoso que ayuda a los que hoy en día no son aptos de tarjetas de crédito o de recibir préstamos por parte de los bancos por no cumplir con los requisitos que el sector tradicional financiero exige.

Ahora, dejando de lado por unos minutos las palabras de Geisen, me gustaría aportar, desde mi experiencia profesional como periodista especializado, que la incursión de Mercado Libre otorgando créditos a sus usuarios con sus propios sistemas de evaluaciones para los que no necesitan tener un salario fijo y formal o ser titulares de tarjetas de crédito o tener un historial, podría ser un gran impulso para la inclusión financiera en el país. Un hecho que toma relevancia al observar los resultados de la encuesta de inclusión financiera realizada por el Inegi en el 2018 que nos muestra que en México existen todavía más de 25 millones de personas que no cuentan con un producto bancario. A su vez, el número de sucursales existentes se encuentra por debajo de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), ya que, solo hay 13 cada 100 mil habitantes mientras que el promedio mundial supera las 15 por cada 100 mil habitantes.

¿De qué manera se contratan los créditos?

En un primer momento, la opción de solicitar un crédito no estará siempre disponible para los usuarios, sino que, está se habilitará entre una y dos veces al mes. Para ello, solo se debe seguir el proceso habitual para comprar en Mercado Libre y en el momento previo a realizar la compra el cliente notará cercano al botón de “comprar”, el botón de Mercado Crédito.

Esto es para ir conociendo de a poco el comportamiento de los usuarios adaptando la propuesta a sus propias necesidades con el objetivo de ampliar cada vez más la línea de crédito.

Luego de seguir los pasos que se indicarán en la web, el beneficiario contará con el dinero solicitado en su cuenta de Mercado Pago el cual podrá utilizar solo para comprar productos ofrecidos en Mercado Libre que es nuestra plataforma madre.

¿Qué intereses aplican para los créditos al consumidor final?

El porcentaje de interés que aplicaremos para los créditos será, como lo es normalmente, variable y dependerá de la calificación que realizamos sobre cada usuario en particular, sin embargo, puedo adelantar que a diferencia de lo que ocurre con los bancos, nosotros no sumamos costo financiero, pues, solo cobramos los intereses que seguramente serán más bajos que los ofrecidos por los bancos.

En fin, tal como no los comentó David Geisen el flamante director de la compañía, el desembarco con créditos al consumidor final por parte de Mercado Libre es inminente y, teniendo en cuenta que la compañía no deja nada librado al azar y que se caracteriza por tener éxito en los proyectos que emprende, prevemos que los bancos y demás competidores sentirán el golpe al notar cómo esta megaempresa comienza a ganar participación de mercado tal como ya lo viene haciendo en cada uno de los países en lo que se instala con esta nueva propuesta.