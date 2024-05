México, Canadá y EU acuerdan trabajar juntos contra prácticas de no mercado en sector automotriz

Como parte de los acuerdos de la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio del TMEC, México, Estados Unidos y Canadá determinaron colaborar contra políticas y prácticas de no mercado de otros países, primordialmente en el sector automotriz.

En una declaración conjunta, Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca; Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, informaron que este miércoles se llevó a cabo la cuarta reunión en Phoenix, Arizona.

Ahí, las tres funcionarias “acordaron ampliar conjuntamente su colaboración para examinar cuestiones relacionadas con políticas y prácticas de no mercado de otros países, las cuales menoscaban al T-MEC/USMCA/CUSMA y dañan a los trabajadores mexicanos, estadounidenses y canadienses, incluyendo en el sector automotriz, entre otros”.

Este compromiso se da en el contexto de que Estados Unidos incrementó de 25 a 100 por ciento los aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China, uno de los mayores productores de autos de nueva energía en el mundo, El aumento arancelario entrará en vigor el 1 de agosto.

De acuerdo con un comunicado, revisaron los términos de la Decisión Núm. 5 de la C. L. C. del TMEC, que entró en vigor en febrero de 2023. Este punto busca que los tres países compartan información sobre sus respectivos procedimientos internos nacionales para coordinar la acción gubernamental y consultar con las industrias y otras partes interesadas no gubernamentales cuando exista una situación de emergencia por la interrupción de los flujos comerciales de América del Norte.

En este sentido, firmaron una adenda a la Decisión Núm. 5 de la C. L. C. para incluir procedimientos sobre la manera en que México, Estado Unidos y Canadá responderán a situaciones de emergencia específicas que impacten el flujo comercial, incluyendo procedimientos para convocar sesiones extraordinarias del Subcomité de Respuesta a Emergencias.

Asimismo, anunciaron que el gobierno estadounidense organizará a finales de este 2024 un evento de desarrollo de la fuerza laboral en Phoenix para discutir las habilidades y alianzas necesarias para hacer crecer el ecosistema de semiconductores de América del Norte.

Por otra parte, durante el encuentro, las funcionarias hicieron un balance de la cooperación trilateral relacionada con los Anexos Sectoriales del TMEC y encabezaron debates sobre comercio inclusivo y medio ambiente, competitividad de América del Norte y cooperación para la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y otras formas de explotación laboral.

“El compromiso del T-MEC/USMCA/CUSMA de prohibir la importación de bienes producidos utilizando trabajo forzoso u obligatorio y su implementación en las tres partes brinda la oportunidad de lograr un impacto mundial”, afirmaron.

Además, Katherine Tai, Raquel Buenrostro y Mary Ng ordenaron a los Comités que redoblen sus esfuerzos para avanzar en la plena implementación del TMEC para ayudar a garantizar que la economía de los tres países “continúe sirviendo como modelo de competitividad y un crecimiento robusto, generalizado y equitativo”.

Asimismo, refrendaron el compromiso de promover mecanismos que integren más a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales.

