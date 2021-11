México, segundo país con tasa más baja de participación laboral de mujeres en OCDE

México se ubica como la segunda economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con las tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral más bajas, sólo por debajo de Turquía, refirió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La presidenta del instituto, Nadine Gasman Zylbermann, informó que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México es de 42 por ciento , muy por debajo del 74 por ciento en los hombres, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021, del Inegi.

Señaló que, según la OCDE, la brecha salarial es uno de los tres factores más importantes de desigualdad de género, junto con el reparto desigual del trabajo no remunerado y las violencias contra las mujeres.

La brecha salarial entre mujeres y hombres en México es del 19 por ciento, agregó durante el evento “El sector fintech. Hacia la igualdad laboral”.

Apuntó que la brecha digital en el país también es muy importante, ya que ocho de cada diez mujeres en zonas rurales no usa tecnologías , no porque no quiere sino porque no tienen acceso, mientras que las zonas residenciales urbanas no lo utilizan cinco de cada 10.

Respecto a la brecha de inclusión financiera, Gasman Zylbermann mencionó que sólo 37 por ciento de las mujeres lleva un presupuesto o registra sus ingresos y gastos, 23 por ciento no ahorra y de las que sí lo hacen, 15 por ciento lo hace de manera formal, 31 por ciento a través de medios informales y una cantidad similar usa los dos métodos.

lee más Trabajadoras de la industria maquiladora ganan 23% menos que los hombres

Estos datos sobre la brecha en mercado laboral, salarial, digital y de inclusión financiera muestran es que las mujeres no tienen las mismas posibilidades que los hombres de generar sus propios ingresos y recursos, lo que las hace vulnerables frente a la violencia.

Por ello, destacó que el empoderamiento económico es un factor de protección contra la violencia de género, pues la situación contribuye a desaprovechar el talento de la mitad de la población y, especialmente, se pierde su productividad y retribución al sistema hacendario.

En México, dijo, las mujeres enfrenan diversos obstáculos que muchas veces no logra sortear para poder ingresar al mercado laboral, después para reincorporarse después de la maternidad y desarrollarse, ya que todavía el mundo del trabajo está basado en roles y estereotipos de género tradicionales que se vuelven barreras muy difíciles de flanquear.

EASZ