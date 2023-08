Moody’s recorta calificación a bancos de Estados Unidos.

Moody's recortó repentinamente la calificación crediticia de varios bancos pequeños y medianos en Estados Unidos y anticipó que podría bajar la nota de algunos de los mayores prestamistas del país.

La agencia recortó en un escalón la calificación de 10 prestamistas y puso a seis gigantes bancarios, entre ellos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Trust Financial, en revisión para posibles rebajas.

La calificadora internacional también advirtió de que la solidez crediticia del sector se vería probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

Las acciones de los grandes bancos Goldman Sachs y Bank of America bajaban 2.7 y 3.6 por ciento, respectivamente, mientras que Bank of New York Mellon y U.S. Bancorp cedían 2.6 y 4.9 por ciento.

"El hecho de que Moody's haya puesto en alerta a algunos bancos se suma a la rebaja de Fitch de la calificación del mercado del Tesoro estadounidense la semana pasada y da a los inversores más motivos para ser cautos", afirmó Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

"También significa que la preocupación que teníamos en marzo por esos tres impagos bancarios, aún no ha terminado", agregó.

