MPA amplía equipo en América Latina y nombra nuevos líderes en Comunicación, Asuntos Públicos y Promoción

La Motion Picture Association (MPA siglas en inglés), la organización encargada de representar a los seis estudios más relevantes de Estados Unidos en el mundo, amplió su equipo en América Latina, nombrando a César Castillejos como vicepresidente de Comunicación, Asuntos Públicos y Promoción para la región y Carlos Monroy como Director de Promoción para México.

Dichos nombramientos reforzarán la presencia de la MPA en América Latina, que está experimentando un enorme crecimiento en sus mercados de streaming y de exhibición en cines.

Castillejos y Monroy se unirán al equipo mundial dirigido por Gail MacKinnon, Vicepresidenta Ejecutiva Senior de Política Global y Asuntos Gubernamentales y reportarán directamente a Carla Sánchez Armas, Directora General para América Latina.

“Nos complace dar la bienvenida a César y Carlos al equipo de América Latina de MPA en un momento de crecimiento y desarrollo histórico para la industria audiovisual en México y en toda la región”, dijo Sánchez Armas.

“César y Carlos aportaron una gran cantidad de habilidades y conocimientos que impulsarán las prioridades de la MPA y de los estudios miembros en la región.”

Castillejos trabajó durante más de 10 años en el sector público y ha ocupado altos cargos en el Poder Ejecutivo del gobierno de México, particularmente como asesor de comunicación del presidente Enrique Peña Nieto.

Recientemente, lideró la comunicación del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Castillejos es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Americana y máster en relaciones internacionales y gestión de recursos comunitarios por la Universidad Complutense de Madrid.

“Me estoy uniendo a un equipo entusiasta y confiado en que juntos continuaremos avanzando en una agenda ambiciosa para la industria”, dijo Castillejos.

“La región de LATAM tiene una gran diversidad de temas de política pública, culturales y políticos que exigen una gran atención. América Latina es una región de creciente importancia para la MPA y para nuestros estudios miembros, continuaremos trabajando para apoyar el crecimiento y desarrollo de la industria.”

Monroy se desempeñó durante 11 años en el sector público, donde trabajó tanto en el Congreso Mexicano como en la Administración Pública Federal.

Hasta 2022 se desempeñó como coordinadora de asesores de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Durante este período, junto con el Subsecretario de Industria y Comercio, ayudó a diseñar la política industrial de México.

También fue responsable de diseñar e instrumentar la política del Ministerio para promover las industrias creativas. Monroy tiene una licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y tiene un MSc en política comparada por la London School of Economics (LSE).

“México está experimentando una transformación política y económica sin precedentes, que puede traducirse en un gran potencial para el sector”, dijo Monroy.

“La industria tiene grandes oportunidades en México y seguiremos trabajando para generar nuevas posibilidades de inversión y un mejor panorama de negocios para la economía creativa.”

Motion Pictures Association

La Motion Picture Association, Inc. actúa como la voz global y defensora de las industrias cinematográficas, de video on demand y de televisión. Trabaja en todos los rincones del mundo para promover la industria creativa protegiendo el contenido de sus miembros en todas las pantallas. Tiene como principios la defensa de las libertades creativas y artísticas y el fomento a modelos de distribución innovadores que brindaron una expansión de las opciones de entretenimiento de las audiencias de todo el mundo.

Sus estudios miembros son Walt Disney Studios Motion Pictures; Netflix, Inc.; Corporación Paramount Pictures; Sony Pictures Entertainment Inc.; Universal City Studios LLC; y Warner Bros. Entertainment Inc. Charles Rivkin es presidente y director ejecutivo.

