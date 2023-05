Netflix cuentas compartidas. ¿Cómo contratarlo y cuáles serán los costos?

Recientemente Netflix anunció un nuevo plan de pago, el cual contempla un extra a las tarifas de usuarios que compartan su cuenta con sus familia o amistades que no viven en un mismo lugar.

De acuerdo con Associated Press (AP) "mientras Netflix miraba al otro lado, aproximadamente 100 millones de personas en todo el mundo obtenían contraseñas de familiares y amigos para descargar series de televisión de Netflix como "The Crown" y películas como "All Quiet On The Western Front". Esas contraseñas se canalizaron a través de los 232,5 millones de suscriptores de pago de Netflix en todo el mundo, que generaron la mayor parte de los 32.000 millones de dólares en ingresos de la empresa el año pasado".

La plataforma más popular de streaming reveló por medio de su codirector ejecutivo, Greg Peters, que es posible que por las nuevas políticas del uso compartido, se aumentarán el número de cancelaciones de suscriptores, pero que más adelante se adaptarán.

“Vemos una reacción de cancelación inicial, y luego nos basamos tanto en términos de membresía como de ingresos a medida que los prestatarios se registran para obtener sus propias cuentas de Netflix”. explicó.

¿Cuál será el costo por las cuentas compartidas de Netflix?

La plataforma explicó que "los titulares de las cuentas pueden adquirir un cupo de miembro extra e invitar a personas que no formen parte de su hogar a usar Netflix. Consulta Planes y precios para conocer los precios de los miembros extras".

El plan estándar con anuncios cuesta 99 pesos al mes.

Plan básico tiene un costo de 139 pesos al mes.

El plan estándar está en 219 mensuales y tienes la posibilidad de agregar cupos de miembro extra por 69 pesos cada uno, de igual manera lo deben pagar por mes.



Plan Premium: cuesta 299 pesos al mes y se puede agregar un miembros extras por 69 pesos cada uno, al mes.

¿Cómo contratar Netflix?

Nexflix especifica que puedes registrarte y cancelar en el momento que desees, los pasos para activar una cuenta son los siguientes:

* Entra al enlace https://www.netflix.com/signup

* Posteriormente elige el plan que requieras.

* Haz tu cuenta con tu correo electrónico y contraseña.

* Luego ingresa la forma de pago y podrás disfrutar de todo el contenido de la plataforma.

Características de los planes de Netflix. Foto: Captura de pantalla

