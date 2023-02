¡Ojo! Estas 3 marcas no son chocolate según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó de algunas marcas de chocolates que mienten.

Si tienes en mente regalar chocolates el próximo 14 de febrero, toma en cuenta el análisis que hizo la Profeco , el cual está publicado en la Revista del Consumidor y señala a tres marcas que no cumplen con su información.

La Profeco destacó que para que un chocolate sea considerado así “ya sea blanco, amargo, con leche o semiamargo, su grasa no debe contener una proporción mayor a 5% de grasa vegetal , diferente a la manteca de cacao, un chocolate no debería ostentarse como tal si no cumple con lo anterior”.

¿Cuáles son las marcas de chocolate que no cumplen?

Lindt LINDOR chocolate con leche relleno suave: Estos son imitación, debido a que no tienen cacao y contienen gran cantidad de grasa vegetal.

Surtido de chocolates Ferrero Collection: De los 24 chocolates que contiene solamente 8 fueron considerados chocolate.

Colosseo Momenti Cacao Chocolate: No tiene trocitos de semilla de cacao.

Síguenos también en Google News

FBPT